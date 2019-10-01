Преференции для новых нефтегазовых проектов приостановлены

Освоение арктической зоны требует господдержки, полагают чиновники, эксперты и бизнес. Добыча полезных ископаемых в Арктике (прежде всего нефти и газа) требует больших инвестиций на всех стадиях - от разведки до транспортировки, и компании хотят от правительства преференций.

"Роснефть" добивается от правительства льгот для проекта "Восток Ойл", который направлен на разработку месторождений российской арктической зоны. В компании подсчитали, что потенциал добычи там "черного золота" может составить до 100 миллионов тонн к 2030 году. В сентябре глава "Роснефти" Игорь Сечин провел переговоры в Индии, на которых обсуждалось и участие в проекте индийских инвесторов. Но инвестиционные решения по проекту пока не могут быть приняты. Владимир Путин в июле этого года после совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли поручил правительству ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений в РФ.

Он продлится до конца этого года. К этому моменту должна быть завершена инвентаризация запасов разрабатываемых нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности освоения в текущих налоговых условиях. Рассматривается вариант, при котором новые льготы не будут выдаваться до 2024 года.

Между тем именно индивидуальные налоговые льготы для крупных активов выступают в качестве основных механизмов господдержки арктических проектов в сфере добычи полезных ископаемых и строительства инфраструктуры. Консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова отмечает, что, в частности, речь идет о законопроекте "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", который предлагает применение льгот в виде нулевого НДПИ и вычета капитальных затрат из НДПИ для ряда лицензионных участков.

Отсутствие льгот для новых проектов может поставить под вопрос не только увеличение добычи сырья в арктической зоне, но и программу развития Северного морского пути (СМП). В планах увеличить его загрузку до 80 миллионов тонн к 2024 году. Но уже действующие и одобренные проекты, такие как "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" (их реализует "Новатэк" с партнерами), и Приразломное и Новопортовское нефтяные месторождения "Газпромнефти" в сумме могут дать только до 55 миллионов тонн грузов для СМП, подсчитал директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Интерес компаний к арктическому шельфу будет зависеть от условий, которые им предоставят

"Новатэк" в начале сентября сообщил, что участники "Арктик СПГ-2" приняли окончательное инвестиционное решение. Проект предполагает разработку Утреннего месторождения и строительство завода по сжижению природного газа на полуострове Гыдан. Суммарная мощность завода составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Капвложения оцениваются в 21,3 миллиарда долларов. Первый СПГ-проект "Новатэка" - "Ямал СПГ" - проектной мощностью в 17,4 миллиона тонн СПГ в год (сейчас работают три из четырех очередей на 16,5 миллиона тонн) обеспечивает основной прирост загрузки СМП. Инвестиции в него составили 27 миллиардов долларов, при этом "Новатэк" получил на него 150 миллиардов рублей из ФНБ и другие льготы.

В той или иной форме льготы для месторождений арктической зоны поддержали минэнерго, минприроды и минвостокразвития, но не минфин, который и настоял на введении моратория. Кроме того, ведомства сейчас обсуждают возможность открыть доступ к работе на шельфе частным компаниям. В сентябре правительство опубликовало поручение Минвостокразвития России совместно с другими ведомствами подготовить законопроект, предусматривающий расширение круга лиц, которым может быть предоставлено право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ. Также поручено проработать и вопрос налоговых льгот.

Глава Минэнерго России Александр Новак в беседе с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума отмечал, что интерес компаний к арктическому шельфу будет зависеть от условий, которые будут предоставлены им для работы. Он признавал, что проекты в Арктике имеют невысокую или отрицательную доходность, что "не позволяет им конкурировать с другими". По его словам, поручения подготовить предложения для Арктики даны.

В идеале, все арктические законодательные инициативы, в том числе по льготам, должны быть учтены в "Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года", над которой сейчас работает минвостокразвития. Как сообщал "РГ" замглавы ведомства Александр Крутиков, базовая редакция документа должна быть подготовлена в октябре, президенту ее необходимо представить до 1 декабря. Пока не будут приняты ключевые решения, компании не станут начинать новые проекты. Если пауза затянется, то целевые показатели по развитию региона и СМП вряд ли удастся выполнить.