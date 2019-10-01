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01.10.2019 17:12
Рубрика: В мире

Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены

Текст: Марина Алешина

Новый премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук признал, что коррумпированные чиновники и непрофессиональные менеджеры фактически уничтожили железнодорожную инфраструктуру, доставшуюся республике в наследство от Советского Союза.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Слова главы правительства передает УНИАН со ссылкой на его интервью телеканалу ICTV. По словам Гончарука, ресурсы железных дорог истощены почти полностью - более, чем на девяносто процентов. Он напомнил, что локомотивы в стране горят чуть ли не каждый день, а предприниматели жалуются на нехватку мощностей составов.

Об этой проблеме Гончарук сообщил не первым. Глава украинской ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко уже признавал, что страна находится на пороге коллапса железной дороги.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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