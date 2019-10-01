Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены

Новый премьер Украины, 35-летний Алексей Гончарук признал, что коррумпированные чиновники и непрофессиональные менеджеры фактически уничтожили железнодорожную инфраструктуру, доставшуюся республике в наследство от Советского Союза.

Слова главы правительства передает УНИАН со ссылкой на его интервью телеканалу ICTV. По словам Гончарука, ресурсы железных дорог истощены почти полностью - более, чем на девяносто процентов. Он напомнил, что локомотивы в стране горят чуть ли не каждый день, а предприниматели жалуются на нехватку мощностей составов.

Об этой проблеме Гончарук сообщил не первым. Глава украинской ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко уже признавал, что страна находится на пороге коллапса железной дороги.