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01.10.2019 06:30
Рубрика: В мире

Президент Перу объявил о роспуске парламента

В Перу президент Мартин Вискарра объявил о роспуске конгресса. Парламентарии в свою очередь объявили главу государства временно недееспособным.

Парламент Кубы изберет президента страны 10 октября

Вискарра также назначил нового главу Совета министров, передает РИА Новости. Вместо Сальвадора де Солары новым председателем кабмина стал министр юстиции Висенте Себальос. Это второе аппаратное решение Вискарры после роспуска парламента.

Ранее депутаты бойкотировали реформу конституционного суда, предложенную перуанским лидером, и выбрали нового члена коллегии судей. Президент расценил это как отказ в доверии и объявил о роспуске конгресса.

В мире Южная Америка Перу
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