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1 октября 2019 г.

Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 472 "О призыве в октябре - декабре 2019 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву"

Дата подписания 30 сентября 2019 г.
Опубликован 1 октября 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", постановляю:

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее - Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе") призыву на военную службу, в количестве 132 000 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить исполнение положений Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на службу (работу) в подведомственные органы и организации этих федеральных органов исполнительной власти и подлежащих призыву на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В.Путин

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