Путин и Рухани обсудили СВПД и Сирию

Президенты России и Ирана провели переговоры на полях саммита ЕАЭС в Ереване.

"Мы с вами встречаемся, работаем регулярно. Но, учитывая динамику ситуации в регионе и наши двусторонние связи, нам всегда есть о чем поговорить, что обсудить", - заметил Владимир Путин.

"Рад возможности возобновить наши дискуссии, которые мы вели совсем недавно", - сказал президент РФ и предложил поговорить по двусторонним вопросам, по СВПД, по ситуации в регионе, в том числе в Сирии.

Российский лидер также отметил взаимодействие Ирана с Евразийским экономическим союзом. "Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам", - оценил он, добавив, что взаимодействие строится на базе международного права и основных положений ВТО.

"К счастью, двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, и даже если мы будем встречаться каждую неделю, у нас всегда будет, о чем поговорить", - заметил Хасан Рухани. "На протяжении 500 лет истории наших отношений мы достигли беспрецедентного уровня искренности в отношениях", - констатировал он.

"Обе наши страны находятся в чувствительном регионе, и, к сожалению, в последние недели мы видим здесь определенные негативные проявления. Где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель - это мир, стабильность и безопасность", - заключил иранский лидер.

На вопрос, планируют ли президенты обсуждать ситуацию с атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал: "Обсуждается в целом ситуация в Ормузском проливе, ситуация в регионе, которая достаточно напряженная".