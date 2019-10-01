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01.10.2019 18:18
Рубрика: Власть

Путин и Рухани обсудили СВПД и Сирию

Текст: Кира Латухина (Ереван)
Президенты России и Ирана провели переговоры на полях саммита ЕАЭС в Ереване.

"Мы с вами встречаемся, работаем регулярно. Но, учитывая динамику ситуации в регионе и наши двусторонние связи, нам всегда есть о чем поговорить, что обсудить", - заметил Владимир Путин.

"Рад возможности возобновить наши дискуссии, которые мы вели совсем недавно", - сказал президент РФ и предложил поговорить по двусторонним вопросам, по СВПД, по ситуации в регионе, в том числе в Сирии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Российский лидер также отметил взаимодействие Ирана с Евразийским экономическим союзом. "Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам", - оценил он, добавив, что взаимодействие строится на базе международного права и основных положений ВТО.

"К счастью, двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, и даже если мы будем встречаться каждую неделю, у нас всегда будет, о чем поговорить", - заметил Хасан Рухани. "На протяжении 500 лет истории наших отношений мы достигли беспрецедентного уровня искренности в отношениях", - констатировал он.

"Обе наши страны находятся в чувствительном регионе, и, к сожалению, в последние недели мы видим здесь определенные негативные проявления. Где бы мы ни взаимодействовали, наша конечная цель - это мир, стабильность и безопасность", - заключил иранский лидер.

На вопрос, планируют ли президенты обсуждать ситуацию с атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал: "Обсуждается в целом ситуация в Ормузском проливе, ситуация в регионе, которая достаточно напряженная".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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