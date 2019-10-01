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01.10.2019 19:28
Рубрика: Власть

Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване

Текст: Кира Латухина (Ереван)

Лидеры стран ЕАЭС прямо с саммита Союза приехали на Международный экономический форум Евразийского экономического Союза в центре креативных технологий "ТУМО" в Ереване. Форум называется "Транзитный потенциал Евразийского континента".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Форум посетили лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, а также гости саммита - президенты Ирана и Молдавии. Селфи из автобуса опубликовал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян поддержал идею проводить такой форум ежегодно параллельно с саммитами ЕАЭС. Также лидеры посмотрели на работу центра "ТУМО", где бесплатно учат подростков работать в сфере интернет-технологий.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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