Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване

Лидеры стран ЕАЭС прямо с саммита Союза приехали на Международный экономический форум Евразийского экономического Союза в центре креативных технологий "ТУМО" в Ереване. Форум называется "Транзитный потенциал Евразийского континента".

Форум посетили лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, а также гости саммита - президенты Ирана и Молдавии. Селфи из автобуса опубликовал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян поддержал идею проводить такой форум ежегодно параллельно с саммитами ЕАЭС. Также лидеры посмотрели на работу центра "ТУМО", где бесплатно учат подростков работать в сфере интернет-технологий.