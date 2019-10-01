Путин ответил грузинской журналистке на вопрос об обязательствах

Россия всегда выполняет обязательства, заявил президент Владимир Путин, отвечая грузинской журналистке перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

"Мы всегда выполняем", - подчеркнул Путин, отвечая на вопрос, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. Речь шла о базах в Абхазии и Южной Осетии.

Девушка в нарушение протокола выкрикнула вопрос, когда лидеры государств Евразийского экономического союза после церемонии фотографирования поднимались по ступеням дворца на переговоры. Прорваться к президентам поближе ей не дали сотрудники безопасности. Но Путин все равно услышал ее и решил ответить.