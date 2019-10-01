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01.10.2019 14:20
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о бюджетных субсидиях российским виноградарям

Владимир Путин предоставил виноградарям и виноделам субсидии на возмещение их недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией винограда. Соответствующий закон он подписал сегодня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера создаст условия для производства вина из российского винограда, а не из импортного сырья, а значит, поддержит отечественных производителей.

Действующая редакция Бюджетного кодекса предусматривает возможность предоставления субсидий для возмещения недополученных доходов или затрат в связи с производством и реализацией винодельческих продуктов, произведенных из выращенного в России винограда. Эти субсидии могут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юрлицам (за исключением госучреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физлицам - производителям такой продукции.

Помимо этого, такая поддержка из бюджета может оказываться при производстве ликерных вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения а также алкоголя, предназначенного для экспорта.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Алкоголь и табак
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