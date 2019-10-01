Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Конвенция закрепляет исключительную компетенцию прибрежных государств в решении вопросов, которые касаются этого водоема, и полностью учитывает интересы безопасности и защиты государственной границы России.

Документ, работа над которым шла с 1996 года, был подписан в городе Актау 12 августа 2018 года Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите.

На ратификацию в Госдуму конвенция была внесена Путиным 30 июля, 19 сентября закон о ратификации поддержали депутаты. Конвенция призвана закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории.