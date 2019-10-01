Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

Новости

На Сахалине уволена смертельно обварившая ребенка санитарка интерната 10:45
Коллектив "Ленкома" попросил назначить новым худруком Марка Варшавера 10:41
В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра 10:40
В Нижегородской области выставили на аукцион атомную станцию 10:38
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке 10:37
"Реактивный" танк Т-80БВМ оснастили системой управления огнем от Т-90 10:33
Nissan представил новую модель в стиле "вечного японского футуризма" 10:29
Влияние мяса на возникновение смертельных болезней опровергнуто 10:26
Видео: Leopard 2 не справился с преодолением возвышенности в Швеции 10:25
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида" 10:20
ЦБ предпишет Сбербанку подключиться к Системе быстрых платежей 10:20
США намерены построить новое здание посольства в Минске 10:16
Роскосмос снизит число запусков "Союза" в 2020 году 10:15
В Перми осудят полицейского, торговавшего личными данными 10:10
Испытания зенитки "Деривация-ПВО" и модуля "Кинжал" завершатся в 2020 году 10:10
В Пекине начались торжества по случаю 70-летия КНР 10:00
Подсчитана экономия за год грузового движения по Крымскому мосту 09:48
СМИ: Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы 09:46
На Камчатку прибыли два новых погранкорабля 09:41
В МИД разочарованы реакцией НАТО на предложение о моратории на РСМД 09:39
В заповеднике на Камчатке могут застрелить около 500 медведей 09:37
Самый доступный кроссовер Toyota пережил обновление 09:35
Исследование: Две трети россиян регулярно пользуются такси 09:30
В Петербурге женщина за рулем каршеринга сбила двух детей 09:23
Видео: Танкисты отработали подводное вождение, форсируя реку на Урале 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 10:30
Рубрика: Власть

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия образования республики.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: REUTERS/Jason Lee
Китай показал новейшие вооружения на параде в честь 70-летия КНР

Российский лидер высоко оценил впечатляющие успехи КНР в экономической, социальной и научно-технической сферах, высокий авторитет на мировой арене и значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки.

Россия и Китай - незаменимые стратегические партнеры, подчеркнул Путин, отметив высокий уровень политического диалога, сотрудничества на всех направлениях и взаимодействия в региональных и международных делах.

"Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей - построению "общества среднего достатка" к 2021 году и "всесторонне модернизированного социалистического государства" к 2049 году", - констатировал Путин.

Президент России также высоко оценил дружеские отношения с Си Цзиньпином.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России начали маркировать дорогие лекарства
В МИД разочарованы реакцией НАТО на предложение о моратории на РСМД
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Роскосмос снизит число запусков "Союза" в 2020 году
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу