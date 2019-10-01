Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия образования республики.

Российский лидер высоко оценил впечатляющие успехи КНР в экономической, социальной и научно-технической сферах, высокий авторитет на мировой арене и значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки.

Россия и Китай - незаменимые стратегические партнеры, подчеркнул Путин, отметив высокий уровень политического диалога, сотрудничества на всех направлениях и взаимодействия в региональных и международных делах.

"Под Вашим руководством Китай уверенно движется к достижению выдвинутых XIX съездом КПК целей - построению "общества среднего достатка" к 2021 году и "всесторонне модернизированного социалистического государства" к 2049 году", - констатировал Путин.

Президент России также высоко оценил дружеские отношения с Си Цзиньпином.