Путин поздравил Сухопутные войска с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил высокую боевую выучку военных.

"Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, товарищества и сплоченности, заложенные ветеранами, демонстрирует высокую боевую выучку, верность присяге и воинскому долгу", - отметил президент.

Он добавил, что Сухопутные войска успешно осваивают современное вооружение и военную технику и достойно решают поставленные задачи.

День Сухопутных войск России учрежден указом президента "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года и празднуется 1 октября.