Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В числе участников саммита - лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Также приглашен президент Молдавии (республика - наблюдатель при ЕАЭС). Почетными гостями станут президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

Лидеры утвердят ряд документов. Также будет заключено соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

Владимир Путин также проведет две отдельные встречи с коллегами - премьер-министром Армении и президентом Ирана, с которым обсудит ситуацию в районе Ормузского пролива и вокруг СВПД. Напомним, что Владимир Путин и Хасан Рухани встречались две недели назад на саммите стран-гарантов Астанинского процесса в Анкаре и также провели отдельную беседу.

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