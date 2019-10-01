Путин призвал ЕАЭС устранять барьеры

Президент России приехал в столицу Армении на заседание Высшего Евразийского экономического совета и призвал и дальше устранять барьеры в торговле товарами и услугами. Были подписаны важные документы, в частности, по общему финансовому рынку Союза и соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

В саммите приняли участие также лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Также был приглашен президент Молдавии (республика - наблюдатель при Союзе). Почетными гостями стали президент Ирана и премьер-министр Сингапура. На повестке, в частности, были перспективные направления развития интеграции, улучшение функционирования единого рынка ЕАЭС и расширение экономического взаимодействия.

Был утвержден ряд документов. Среди них Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и решения по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Также были согласованы основные направления международной деятельности на 2020 год и заключено соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром.

Лидеры выступили в открытой части саммита, рассказав о своем видении перспектив Союза и сложностей, которые еще предстоит преодолеть. "Общий рынок успешно функционирует. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС оказывают самое благоприятное воздействие на рост экономик стран-участниц, способствуют повышению уровня жизни наших граждан", - заявил Владимир Путин, положительно оценив работу Союза.

Говоря про новые масштабные задачи, президент России призвал сосредоточиться на устранении барьеров в торговле товарами и услугами в различных секторах рынка. "В числе приоритетов и введение общесоюзного регулирования в финансовой сфере", - сказал он. Также следует активнее внедрять систему электронной маркировки товаров, наладить полноценный обмен юридически значимыми электронными сопроводительными товарными документами, обеспечить прозрачность обращения на союзном рынке. И наращивать сотрудничество в цифровой экономике - скорее запустить стандартизированную систему поиска вакансий.

Президент России напомнил, что в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого энергетического рынка ЕАЭС. Одновременно должны быть созданы союзные рынки газа и нефти в 2025 году. Евразийская экономическая комиссия также получит дополнительные полномочия по прослеживаемости товаров.

"География контактов нашего союза постоянно расширяется", - констатировал Путин. Переговоры идут с 13 странами и более чем 20 международными организациями. "Ожидаем, что в конце октября вступит в силу временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Его реализация приведет к значительному снижению импортных тарифов, отмене других ограничений, мешающих движению товарных потоков. Все это, несомненно, будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций", - подчеркнул он. Скоро стартуют переговоры по зоне свободной торговли с Индией. В привязке к саммиту Россия-Африка 23-24 октября в Сочи Евразийская экономическая комиссия намерена подписать меморандум о взаимопонимании с комиссией Африканского союза, анонсировал президент. Российский лидер также подчеркнул важность вступления в силу соглашения о сотрудничестве с Китаем.

"Вдвойне приятно проводить заседание, в котором будут участвовать руководители Ирана и Сингапура, страны, с которыми мы развиваем торгово-экономические отношения, направленные на режим свободной торговли. В результате эффективного сотрудничества всех звеньев ЕАЭС нам удалось расширить географию союза, благодаря чему сегодняшняя встреча приобретает особое значение", - заявил армянский премьер. Процесс интеграции будет более динамичным, если граждане убедятся что он приносит конкретные результаты, улучшающие жизнь, убежден он. Никол Пашинян призвал активизировать усилия по переходу на расчеты в национальных валютах, особенно в газовой сфере.

Белорусский лидер заявил, что для расширения международной повестки Союза нужно уделить особое внимание "странам дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы". Также он сказал, что Иран и Сингапур - очень значимые партнеры для ЕАЭС. "Нужно сделать путь из Китая в Европу через наши страны наиболее привлекательным", заявил Александр Лукашенко, говоря о сотрудничестве с КНР. Белорусский президент выступил против "барьеров в Союзе", особенно в сфере госзакупок и призвал коллег принять политическое решение. "ЕАЭС очень молодое образование, в его развитие нужно вложить еще много сил и средств", - заключил он.

Казахстанский президент подчеркнул, что желание защитить интересы своих национальных производителей иногда превалирует над интересами интеграции. Дискредитировать в СМИ интеграцию неприемлемо, также сказал он и еще призвал эффективнее мониторить национальное законодательство. "ЕАЭС находится на перекрестке глобальных рынков", заметил Касым-Жомарт Токаев и призвал грамотно этим воспользоваться. Нужно ускорить разработку единой транспортной системы ЕАЭС, заявил он.

Президент Киргизии посетовал на ужесточение госконтроля. "Наши правительства должны предпринять меры для устранения препятствий на внутреннем рынке", - призвал он. Еще Сооронбай Жээнбеков предложил установить тройной контроль в местах пропуска.

"Для Молдовы участие в подобных интеграционных процессах - приоритет", - подчеркнул глава республики Игорь Додон и призвал в будущем заключить соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ЕС.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что приветствует любое сотрудничество с государствами-членами ЕАЭС в области финансов, банковского дела и инвестиций, в частности, посредством новых механизмов и предложил создать специальную рабочую группу "для реализации идеи совместных евразийских инвестиционных возможностей".

Перед заседанием произошел такой необычный для протокола случай: грузинская журналистка выкрикнула вопрос российскому президенту, когда лидеры государств Евразийского экономического союза после церемонии фотографирования шли на переговоры. Прорваться поближе ей не дали сотрудники безопасности. Но Путин все равно услышал и решил ответить на вопрос о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. "Мы всегда выполняем", - подчеркнул он.