"Реал" едва не проиграл дома "Брюгге" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге". Уступая 0:2, мадридцы сумели уйти от поражения - 2:2.

Для мадридского клуба старт Лиги чемпионов получился просто отвратительным. На старте турнира команда Зинедина Зидана была в пух и прах разнесена "ПСЖ" в Париже - 0:3, при этом грозный мадридский клуб впервые за несколько лет не смог нанести ни одного удара в створ ворот противника.

Вот и старт домашнего поединка против скромного бельгийского "Брюгге" у мадридцев откровенно не задался. Уже на 11-й минуте гости стараниями Эммануэля Денниса открыли счет. Он же за шесть минут до перерыва во второй раз огорчил хозяев.

В перерыве Зидан сменил голкипера Тибо Куртуа на Альфонса Арреоля. По информации СМИ, бельгиец получил травму плеча, хотя не стоит исключать и каких-то конфликтов.

После перерыва на выручку Зидану пришел проводивший свой 120-й матч в Лиге чемпионов Серхио Рамос. Он неотразимо пробил головой, хотя ранее помощник судьи зафиксировал офсайд. Однако, прибегнув к помощи VAR, арбитр матча взятие ворот все же засчитал, хотя его решение совсем не показалось правильным.

"Реал" продолжил атаковать и на 85-й минуте Каземиро спас команду от позора. Хотя домашняя ничья вряд ли является для королевского клуба приемлемым результатом.