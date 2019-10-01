Ярославцы потребовали проверить концерт Егора Крида

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области начал проверку соблюдения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в связи с организацией в Ярославле концерта Егора Крида.

Дело в том, что на афишах указано возрастное ограничение 12+. Что у людей, знакомых с творчеством исполнителя, вызвало вопросы.

- Мероприятие предусматривает массовое участие несовершеннолетних возраста 12+. Наша задача - не допустить распространение негативной информации для несовершеннолетних, - заявил ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин.

Несколькими днями ранее заявление с просьбой провести проверку с связи с недостаточным возрастным ограничением для концерта, намеченного на 16 октября, написал в прокуратуру один из горожан.

- Считаю, что данный концерт навредит неокрепшей психике детей и подростков (обилие в песнях ненормативной лексики). Мне непонятно, что могло мотивировать организаторов в возрастном ограничении написать 12+. Детство и подростковый возраст должны быть под защитой, - уверен автор заявления, размещенного также и в Facebook.

В Ярославской областной прокуратуре факт поступления обращения подтвердили.