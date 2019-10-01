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01.10.2019 23:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скетч "Столичный"

Как блогер из Москвы в битве за звание лучшего гида России обошла профессионалов
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 221(7979)
Она родилась не в Москве, но, пожалуй, знает ее лучше любого москвича. В старинные улочки и переулки просто влюблена, а потому ведет в интернете блог о столице. Посвящает ей скетчи, которые снимает на простенький смартфон. Она - лучший городской гид страны, но экскурсий, как ни странно, не водит. Знакомьтесь: ее зовут Анастасия Мащенко.
Лучший городской гид страны предпочитает снимать шуточные скетчи о Москве. Фото: Александр Корольков Лучший городской гид страны предпочитает снимать шуточные скетчи о Москве. Фото: Александр Корольков
Лучший городской гид страны предпочитает снимать шуточные скетчи о Москве. Фото: Александр Корольков

Знаток из Ульяновска

Конкурс Русского географического общества "Лучший гид России" в этом году прошел в третий раз. В оргкомитет пришло 646 видеороликов со всей страны - из Челябинска, Сочи, Находки, Йошкар-Олы, Магадана... Участники провели виртуальные экскурсии, рассказав за две минуты о своих городах, музеях и заповедниках. Лучшим городским гидом эксперты назвали блогера Анастасию Мащенко из Москвы. За победу Настя получила сто тысяч рублей. Деньги не единственный бонус - девушка примет участие в одном из проектов телеканала "Моя планета". О конкурсе узнала случайно, от своей подписчицы. Заявку подала в последний момент. Видео с рассказом о Новодевичьем монастыре, как призналась сама, отправила для галочки, поэтому на победу и не рассчитывала. Первый "выстрел" оказался более чем удачным - неожиданно для себя оставила позади даже профессиональных гидов. Говорит, взяла легкой подачей и простотой. Образование у нее не профильное - переводчик немецкого языка. Но любви с профессией, увы, или, к счастью, не случилось.

Жильцы исторических зданий начали брать деньги с туристов

Как ни парадоксально, экскурсий сама Анастасия не ведет. Зато на прогулках с друзьями слывет знатоком - держит в голове много интересных маршрутов и незамыленных фактов из истории Москвы. А живет-то здесь всего пять лет. Переехала из Ульяновска. Тем не менее свое мнение о столице сложила и даже успела в нее влюбиться. По мнению Анастасии, стоит хотя бы раз увидеть Новодевичий монастырь, возле которого захоронены Булгаков, Гоголь, Маяковский... Советует не обходить стороной "Мосфильм" с любопытным реквизитом из культовых советских фильмов. Ну и куда без Кремля и Красной площади.Сама Настя не прочь лишний раз навестить Хитровскую площадь, где иногда предпочитает отдыхать от городского шума. В прошлом, если выражаться современным языком, тут тусовались карманники, бродяги и уголовники. В доме Бунина, например, украденные шубы на скорую руку перешивали в шапки. Именно в эти края, перед тем как ставить в театре пьесу "На дне", приходил вдохновляться жизнью без прикрас великий Станиславский. Здесь же, на Хитровке, Настя провела для корреспондента "РГ" первую в своей жизни экскурсию. Небольшую, в порядке исключения.

Сочнее чебуреков

Обычно Настя устраивает виртуальные прогулки. Пока по самым известным местам столицы. В объектив ее камеры попали и храм Христа Спасителя, и памятник Петру I, и парк искусств "Музеон". Блог в Instagram ведет сравнительно недавно - всего полгода. В Сети Настя в шутку провозгласила себя и(н)сторичкой всея Руси. Говорит, факты из жизни города на ее странице сочнее московских чебуреков. Текстовые посты публикует редко. Ее конек - шуточно-исторические скетчи о столице, которые заканчивает ставшей уже коронной фразой: "Просвещайтесь, не благодарите". Такой формат телевизионщики охарактеризовали бы модным словом "инфотеймент". Простым языком - информация через развлечение.

В оргкомитет конкурса пришло 646 работ со всей страны

Ролики снимает на обычный, без навороченных выкрутасов смартфон. В будущем "железо" планирует обновить - на это собирается пустить свою денежную премию, которую дали за победу в конкурсе.

Фото: iStock
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Выпуски старается обновлять раз в неделю. Благо, время позволяет, поскольку работает на фрилансе. Сценарии пишет сама, монтирует тоже. Специально ничему не училась - программы видеомонтажа и технику осваивает постепенно, методом тыка. На подготовку минутного ролика, от идеи до воплощения, тратит примерно два дня.

- Перелопачиваю кучу информации, заодно развиваюсь и сама. Я не историк, поэтому иногда сложно понять, где вымысел, а где правда, - рассказывает Анастасия Мащенко. - Если прибегаю к легенде, предупреждаю об этом своих читателей и зрителей. Иначе они могут принять ее за чистую монету. А люди любят истории, окутанные мистикой и тайнами.

Давай перейдем на "ты"

Денег блог пока не приносит, поэтому Настя расценивает его как хобби. За полгода она сумела набрать около шести тысяч подписчиков. Аудитория разношерстная - и школьники 13-14 лет, и взрослые.

- Москвичей примерно 45%, остальные из других городов. Многие пишут, что никогда не были в столице и знакомятся с ней через мои видеоролики, - рассказывает собеседник "РГ". - Бывало, что подписчики, в основном люди старшего возраста, делали мне замечание, что я обращаюсь к аудитории на "ты". А в Instagram по-другому никак, иначе отдаляешься от своих подписчиков.

Кстати

Сюда ходи

По просьбе "РГ" Анастасия составила свой импровизированный список мест в Москве, которые пока не так сильно, как Красную площадь, облюбовали туристы. Сюда она отнесла Хитровку с ее криминальным прошлым и улочки Китай-города. Стоит заглянуть и в колоритную "Булошную" в Лялином переулке, где можно не только перекусить, но и увидеть сделанные тут археологические находки. Советует зайти в Старый Английский двор и Палаты бояр Романовых, которые пока проигрывают в популярности расположенному рядом парку "Зарядье". Еще одна интересная точка - Донской монастырь, обрастающий легендами. Например, на его территории похоронена Салтычиха, замучившая до смерти своих крестьян. Некоторые историки сомневаются до сих пор, что она погребена именно здесь.

Для конкурсного видеоролика Анастасия Мащенко выбрала Новодевичий монастырь с живописным прудом. И не прогадала. Фото: Русское географическое общество
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