Она родилась не в Москве, но, пожалуй, знает ее лучше любого москвича. В старинные улочки и переулки просто влюблена, а потому ведет в интернете блог о столице. Посвящает ей скетчи, которые снимает на простенький смартфон. Она - лучший городской гид страны, но экскурсий, как ни странно, не водит. Знакомьтесь: ее зовут Анастасия Мащенко.

Знаток из Ульяновска

Конкурс Русского географического общества "Лучший гид России" в этом году прошел в третий раз. В оргкомитет пришло 646 видеороликов со всей страны - из Челябинска, Сочи, Находки, Йошкар-Олы, Магадана... Участники провели виртуальные экскурсии, рассказав за две минуты о своих городах, музеях и заповедниках. Лучшим городским гидом эксперты назвали блогера Анастасию Мащенко из Москвы. За победу Настя получила сто тысяч рублей. Деньги не единственный бонус - девушка примет участие в одном из проектов телеканала "Моя планета". О конкурсе узнала случайно, от своей подписчицы. Заявку подала в последний момент. Видео с рассказом о Новодевичьем монастыре, как призналась сама, отправила для галочки, поэтому на победу и не рассчитывала. Первый "выстрел" оказался более чем удачным - неожиданно для себя оставила позади даже профессиональных гидов. Говорит, взяла легкой подачей и простотой. Образование у нее не профильное - переводчик немецкого языка. Но любви с профессией, увы, или, к счастью, не случилось.

Как ни парадоксально, экскурсий сама Анастасия не ведет. Зато на прогулках с друзьями слывет знатоком - держит в голове много интересных маршрутов и незамыленных фактов из истории Москвы. А живет-то здесь всего пять лет. Переехала из Ульяновска. Тем не менее свое мнение о столице сложила и даже успела в нее влюбиться. По мнению Анастасии, стоит хотя бы раз увидеть Новодевичий монастырь, возле которого захоронены Булгаков, Гоголь, Маяковский... Советует не обходить стороной "Мосфильм" с любопытным реквизитом из культовых советских фильмов. Ну и куда без Кремля и Красной площади.Сама Настя не прочь лишний раз навестить Хитровскую площадь, где иногда предпочитает отдыхать от городского шума. В прошлом, если выражаться современным языком, тут тусовались карманники, бродяги и уголовники. В доме Бунина, например, украденные шубы на скорую руку перешивали в шапки. Именно в эти края, перед тем как ставить в театре пьесу "На дне", приходил вдохновляться жизнью без прикрас великий Станиславский. Здесь же, на Хитровке, Настя провела для корреспондента "РГ" первую в своей жизни экскурсию. Небольшую, в порядке исключения.

Сочнее чебуреков

Обычно Настя устраивает виртуальные прогулки. Пока по самым известным местам столицы. В объектив ее камеры попали и храм Христа Спасителя, и памятник Петру I, и парк искусств "Музеон". Блог в Instagram ведет сравнительно недавно - всего полгода. В Сети Настя в шутку провозгласила себя и(н)сторичкой всея Руси. Говорит, факты из жизни города на ее странице сочнее московских чебуреков. Текстовые посты публикует редко. Ее конек - шуточно-исторические скетчи о столице, которые заканчивает ставшей уже коронной фразой: "Просвещайтесь, не благодарите". Такой формат телевизионщики охарактеризовали бы модным словом "инфотеймент". Простым языком - информация через развлечение.

В оргкомитет конкурса пришло 646 работ со всей страны

Ролики снимает на обычный, без навороченных выкрутасов смартфон. В будущем "железо" планирует обновить - на это собирается пустить свою денежную премию, которую дали за победу в конкурсе.

Выпуски старается обновлять раз в неделю. Благо, время позволяет, поскольку работает на фрилансе. Сценарии пишет сама, монтирует тоже. Специально ничему не училась - программы видеомонтажа и технику осваивает постепенно, методом тыка. На подготовку минутного ролика, от идеи до воплощения, тратит примерно два дня.

- Перелопачиваю кучу информации, заодно развиваюсь и сама. Я не историк, поэтому иногда сложно понять, где вымысел, а где правда, - рассказывает Анастасия Мащенко. - Если прибегаю к легенде, предупреждаю об этом своих читателей и зрителей. Иначе они могут принять ее за чистую монету. А люди любят истории, окутанные мистикой и тайнами.

Давай перейдем на "ты"

Денег блог пока не приносит, поэтому Настя расценивает его как хобби. За полгода она сумела набрать около шести тысяч подписчиков. Аудитория разношерстная - и школьники 13-14 лет, и взрослые.

- Москвичей примерно 45%, остальные из других городов. Многие пишут, что никогда не были в столице и знакомятся с ней через мои видеоролики, - рассказывает собеседник "РГ". - Бывало, что подписчики, в основном люди старшего возраста, делали мне замечание, что я обращаюсь к аудитории на "ты". А в Instagram по-другому никак, иначе отдаляешься от своих подписчиков.

Кстати

Сюда ходи

По просьбе "РГ" Анастасия составила свой импровизированный список мест в Москве, которые пока не так сильно, как Красную площадь, облюбовали туристы. Сюда она отнесла Хитровку с ее криминальным прошлым и улочки Китай-города. Стоит заглянуть и в колоритную "Булошную" в Лялином переулке, где можно не только перекусить, но и увидеть сделанные тут археологические находки. Советует зайти в Старый Английский двор и Палаты бояр Романовых, которые пока проигрывают в популярности расположенному рядом парку "Зарядье". Еще одна интересная точка - Донской монастырь, обрастающий легендами. Например, на его территории похоронена Салтычиха, замучившая до смерти своих крестьян. Некоторые историки сомневаются до сих пор, что она погребена именно здесь.