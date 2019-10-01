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01.10.2019 17:42
Проект: В регионах

Нововоронеж отметил 62-й день рождения

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, Дню работника атомной промышленности и 55-летнему юбилею Нововоронежской АЭС, шли в городе атомщиков несколько дней подряд.

Для всех желающих работали выставки военной техники, ретро-автомобилей и изделий декоративно-прикладного творчества. Дали концерты духовой оркестр Дворца культуры, учащиеся детской школы искусств имени В.В. Силина и воспитанники Дома детского творчества. В развлекательную программу входили также фестиваль "НовоФест", квест "Старк жив!", конкурс детского рисунка, шахматный турнир и другие интересные события. Практически во всех районах Нововоронежа были организованы досуговые площадки, которые в общей сложности посетило более семи тысяч человек.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежскую АЭС посетили немецкие атомщики

Одним из самых ярких моментов праздника стало шествие по центральным улицам 28 трудовых коллективов. Колонну возглавили горожане, чьи имена внесены в "Книгу добрых дел". В этом году в нее включили Татьяну Зуеву, которая уже 28 лет является директором школы № 4, а также заместителя директора по капитальному строительству Нововоронежской АЭС Владимира Озерова, чей трудовой стаж на НВАЭС насчитывает 46 лет. Самую многочисленную делегацию составили атомщики (более 500 человек) под руководством директора атомной станции Владимира Поварова. Замыкали колонну представители городской думы и мэрии.

- Наш город и станция - единое целое. Нововоронежскую АЭС сегодня можно назвать "атомной витриной", а Нововоронеж являетесь лучшим среди атомных городов, чем мы гордимся! Благодаря нашим жителям с каждым годом он становится все краше, - отметил глава администрации городского округа город Нововоронеж Владимир Лещенко.

На главной площади по традиции чествовали юбиляров супружеской жизни. Супруги Смородиновы в этом году отмечают 50-летний юбилей совместной жизни, супруги Фошины - 55-летний, а супруги Фетисовы и Гуньковы - 60-летний. Слова поздравлений со сцены прозвучали и в адрес семьи Карнаух: молодожены заключили брак в нововоронежском отделе ЗАГС в День города. Накануне праздника на свет появился нововоронежский "богатырь" весом 4,5 килограмма и ростом 53 сантиметра. Его родителям вручили памятные подарки.

Творческие коллективы Нововоронежа представили концертную программу "Город первых", с которой ранее успешно выступили на первом Международном форуме-фестивале "Созвездие городов Росэнергоатома" в Волгодонске. Публика оценила выступления эстрадного хора "FERMATA" Воронежского концертного зала, заслуженной артистки Воронежской области Ольги Чирковой с ансамблем народных инструментов "Отрада", группы "Всегда!" (Москва) и популярной певицы Славы. Завершился день города грандиозным музыкальным салютом.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже обсудили вопросы безопасной эксплуатации АЭС

В праздничные дни в Нововоронеже состоялся городской турнир по баскетболу "Оранжевый атом", межрегиональный турнир по синкекусинкай, соревнования по лапте и городкам, мини-футболу, велосипедным гонкам, роликовым конькам, товарищеская встреча по хоккею команд "Уран" и "Новик", показательные выступления воспитанников воронежской школы парусного спорта на водохранилище.

Ко Дню города и предстоящему 75-летию Победы было приурочено открытие обновленной "Стены памяти", где представлены портреты нововоронежцев-участников Великой Отечественной войны. Ее создание стало возможным благодаря победе городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в конкурсе социально-значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" и конкурсе благотворительных проектов Группы компаний АSE (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом").

- Мы должны помнить каждого нашего земляка, который внес вклад в Победу русского народа над немецкими захватчиками, - сказал глава города, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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