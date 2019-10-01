В Центральной России отопительный сезон начался раньше обычного - свои коррективы в работу коммунальщиков внесла погода. Корреспонденты "РГ" выяснили, как проходит этот процесс, и нашли наиболее проблемные объекты в регионах.

Не уложились

Сразу после пуска тепла на сетях, ведущих к детскому саду N 15, школе N 5 и гимназии N 1 в Костроме, произошли аварии. Для дошколят привезли обогреватели, а в школах пришлось сократить уроки. Тем временем жалобы на холод стали поступать из аудиторий Костромского госуниверситета, музыкального колледжа на улице Пятницкой и из первой музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова. Чтобы не заморозить учеников и педагогов в неотапливаемых аудиториях, в музучилище с 24 сентября учебный процесс пришлось приостановить. Из-за несоответствия температуры воздуха внутри здания требованиям СанПиН после 12.30 студентов начали распускать по домам.

Как рассказали в мэрии Костромы, первоначально подать тепло в жилые дома планировалось с 25 сентября. Именно эта дата была названа при обсуждении деталей соглашения между мэрией и ПАО "ТГК-2", взявшего в этом году в концессию городские тепловые сети. Однако уже к началу сентября стало ясно, что выполнить все работы в обещанный срок подрядчики не успеют. Из-за продолжающегося ремонта на магистральных сетях во многих домах до сих пор нет не только отопления, но и горячей воды. Пока за окнами светило солнце, большинство жителей многоэтажек терпеливо сносили коммунальные неурядицы. Но с наступлением холодов от жителей "обезвоженных" домов хлынул поток жалоб в соцсети и СМИ.

"Живем возле санатория "Костромской". Горячей воды не видели с 20 мая. Холодно! Когда же, наконец, можно будет нормально помыться? Жить в таких условиях просто невыносимо", - сообщили жители Заволжского района Костромы. "В квартире жуткий холод. Обогреватель работает круглосуточно, счетчик крутится бешено, а толку мало. Спать ложимся в шерстяных носках. Дети уже простудились", - посетовали жильцы дома на проспекте Мира.

Из-за ремонта на магистральных сетях во многих домах Костромы до сих пор нет отопления и горячей воды

В домах, находящихся на обслуживании бывшей квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) Костромского гарнизона, коммунальные блага с наступлением отопительного сезона формально появились. Но пользоваться горячей водой оказалось невозможно из-за ее качества. С 21 сентября из горячих кранов кэчевских многоэтажек на Сосновых проездах, улицах Шагова, Никитской и Скворцова потекла вода темно-коричневого цвета. В мэрии проблему признали. Как пояснили в горадминистрации, уже несколько десятилетий жители домов на улицах Шагова, Никитской и Скворцова, а также на Сосновых проездах получают теплоноситель от котельной КЭЧ. Хотя стоимость одной гигакалории здесь выше, чем в среднем по городу, качество услуги уже много лет вызывает нарекания потребителей. С этого сезона власти унифицировали плату за тепло для всех потребителей благодаря введению бюджетных субсидий, однако вопрос с качеством воды в кэчевских домах остается одной из самых острых проблем.

"Вода для отопления поступает в дома по так называемой открытой системе, то есть непосредственно из наружных тепловых сетей. В котельной химически очищенная вода приготавливается с помощью баков-аккумуляторов, без теплосети, ею заполняют систему. Она проходит по сетям и внутридомовым системам и возвращается загрязненной. За один час котельная прокачивает до 900 кубометров. Процесс очистки неэффективен. Поэтому зачастую появляется неприятный запах и ухудшается прозрачность", - рассказали в мэрии.

Власти предложили жильцам модернизировать систему отопления путем установки индивидуальных внутридомовых бойлеров. Они нагревают воду, поступающую из сетей, за счет теплоносителя от котельной. На решение проблемы власти выделили из бюджета субсидии, размер которых составляет 75 процентов от стоимости работ. Оплатить из своего кармана оставшиеся 25 процентов согласились пока не все жильцы. Однако в мэрии надеются завершить работы на всех объектах в ближайшие три года.

"Из 64 так называемых бывших кэчевских домов подогреватели на сегодняшний день установлены в 18. До конца года планируется подключить еще десять бойлеров. В следующем году администрация города совместно с управляющей компанией берет на себя обязательства установить бойлеры еще в 30 домах. К отопительному сезону 2021-2022 годов эта работа должна быть завершена в рамках исполнения федерального закона о теплоснабжении, регламентирующего с 2022 года получение теплоносителя домами только по закрытой системе", - пояснили власти.

Чтобы ускорить решение проблемы, в администрации Костромы сейчас рассматривают вариант перехода к более дешевому и надежному теплоисточнику - сетям ТЭЦ-2. От этой станции получает тепло большинство жилых домов Костромы.

В Переславле потеплело

В Ярославской области передовиком в деле подключения и объектов соцсферы, и жилфонда к отоплению стал Рыбинск - там батареи в детсадах, школах и больницах начали оживать с 19 сентября, а в домах - с 23-го. В Ярославле отопительный сезон начался 24 сентября, хотя к этому времени соцсети уже переполнились "сводками" из холодных квартир и аптечных очередей за препаратами от насморка и кашля.

Несмотря на скандал с незаконным переводом 130 многоквартирных домов под управление неких новых УК и возбуждением по этому поводу уголовных дел, в Переславле-Залесском тоже успели подготовиться к зиме. Хотя население и здесь успело основательно продрогнуть - отопление в объектах соцсферы в городе начали давать 25 сентября, в жилые дома - 30-го.

В сельских поселениях, по признанию руководства города, ситуация сложнее: после произошедшего больше года назад объединения Переславля и Переславского района в единый городской округ многие многоквартирные дома в селах до сих пор не выбрали способ управления (видимо, жильцам плохо разъяснили, что это нужно сделать). Готовят эти дома к зиме "временные" УК, экстренно назначенные без аукционных процедур, что законодательство сейчас позволяет. Соответственно, и тепло в эти дома придет позднее.

Именно к Переславлю сегодня приковано повышенное внимание областных властей. У горожан появилась надежда, что нынешний отопительный период окажется значительно менее нервным, чем он был много лет подряд - из-за предельной изношенности сетей. В 2019 году на замену восьми километров труб областной бюджет выделил городу 50 миллионов рублей. Правда, работы еще не закончены. Поэтому без тепла остается часть соцобъектов и жилых домов.

"К сожалению, вынужден констатировать, что в связи с этими работами подача тепла в детский сад "Чебурашка" и школу N 9 произойдет на несколько дней позже, - написал на своей странице в соцсети на минувшей неделе глава города Валерий Астраханцев. - Руководство образовательных учреждений принимает необходимые меры, чтобы дети не мерзли. Подрядчик увеличит количество рабочих на объекте".

Участок теплосети в Курске приходится менять в аварийном режиме

Но самой непростой до последнего времени оставалась ситуация в переславском микрорайоне Чкаловском, который отапливается частной котельной. Из-за неурегулированной проблемы с долгами перед ее собственниками жители микрорайона полгода живут без горячей воды. Один из владельцев котельной даже заявлял о намерении разобрать идущую к ней частную теплотрассу. Однако до крайних мер дело все же не дошло: другой собственник заверил, что подготовит котельную к зиме, а горадминистрация взяла на себя оплату нужных запчастей. Более того, на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону судебные приставы вручили гендиректору котельной документы о передаче ее на ответственное хранение второму собственнику.

- Сейчас необходимо оперативно подписать договор на подачу газа. Собственник заявил, что к началу отопительного сезона пустит тепло, - сообщил присутствовавший на заседании штаба заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Власти заверили, что горячая вода и отопление начнут поступать в дома Чкаловского микрорайона 1 октября.

Надежда не греет

В школы, детсады и больницы практически всех регионов Черноземья тепло уже подали. Белгородцы, дома которых отапливаются индивидуальными системами отопления, воспользовались ими, смирившись, что придется оплатить большие счета за газ уже в начале октября. Жители многоэтажек, где отопительный сезон начинается централизованно, чувствуют себя менее уютно. Температура в среднем не падает ниже восьми градусов выше нуля, а значит, спасаться приходится с помощью обогревателей и тепловых пушек. В магазинах бытовой техники традиционно растут продажи.

В Курске ситуация сложнее. В соцучреждения тепло дали 25 сентября, а вот как быть с жилым фондом, пока непонятно. Даже если температура упадет до отметки, которая позволит включить отопление, скорее всего, часть многоэтажек останется холодной. Властям о готовности к отопительному сезону отчитались лишь 85 процентов управляющих компаний. Помимо этого, несколько микрорайонов на несколько дней остались даже без горячей воды. В курском филиале ПАО "Квадра" заявили, что приступили к срочной замене части тепломагистрали. В число "счастливчиков" попали жители домов на проспектах Клыкова и Хрущева, а также на улицах Мыльникова, части Студенческой, Бойцов Девятой Дивизии и 50 лет Октября.

Главный инженер Курского филиала "Квадры" Андрей Кулешов сообщил причину повреждения трубопровода: металл просто "съела" коррозия, а значит, этот участок нужно полностью заменить. Делать это приходится в аварийном режиме, выслушивая недовольство со стороны курян.