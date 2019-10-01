Первый год реформы обращения с отходами подходит к концу, и ее участники пытаются сделать выводы: почему до сих пор система должным образом не выстроена. Проблемы начинаются уже у контейнерной площадки. Тот же раздельный сбор отходов порой проводится для галочки: содержимое всех контейнеров засыпают в один мусоровоз. Есть и "темные места" в законодательстве Эксперты рассказали, как преодолеть барьеры на пути к чистоте.

Всем одинаково

В Белгородской области, которая стала одним из регионов, где прошел автопробег коммунальной техники "Чистая страна", представители федеральных министерств и ведомств похвалили всех: и чиновников, и бизнесменов, и жителей. Здесь действительно чисто, а мусорная реформа идет все же быстрее, чем в других субъектах.

- Раньше отрасль обращения с отходами существовала как бы сама по себе: в каждом муниципалитете - свои тарифы и условия работы, - напомнил первый заместитель начальника регионального департамента ЖКХ Сергей Некипелов. - Вывозом и утилизацией мусора занимались 33 организации, и они работали как могли. Тарифы логике не поддавались, как, впрочем, и нормативы накопления. Так, в одних муниципалитетах норматив немного превышал кубический метр, а в других - доходил до трех с половиной кубов. Где-то брали плату с квадратного метра жилплощади, а где-то - с человека, причем она варьировалась от 28 до 109 рублей. К чему мы пришли теперь? Есть один региональный оператор и четыре крупные организации-перевозчика, которые обслуживают всю область. Сейчас в регионе почти 14 тысяч контейнерных площадок, а ежегодный объем образования отходов - почти 500 тонн.

Почему белгородские власти взялись за контейнерные площадки в первую очередь? Потому что по их состоянию можно судить о реформе в целом. До конца года здесь решили заменить устаревшие контейнеры и привести все площадки в порядок: сейчас этим занимаются даже в небольших населенных пунктах. Под мусорные ящики расчищается место, площадка бетонируется и огораживается.

Пока мало кто из белгородцев знает, что в Губкине заработал мусоросортировочный комплекс. Скоро там же откроется линия переработки отходов.

Отойти от площадки

Некоторые до сих пор считают, что платить за мусор не обязательно. Процент собираемости платежей за эту услугу достигает 82 процентов. Однако все это, по словам чиновников, вполне преодолимо на уровне региона. Важней другое: продвинуться дальше мешает несовершенство законодательства.

- За рубежом компании вынуждены 15 процентов своей продукции создавать из вторсырья, а у нас подобных законодательно прописанных обязательств нет- пояснил Сергей Некипелов. - К тому же, нет и четкого разграничения между понятиями вторсырье и ТКО. Предприятия, где образуется вторсырье (например, картон в супермаркетах), не отправляют его на переработку - нет финансовой мотивации. Утилизовать проще. И в этой связи и возникает вопрос: не столкнутся ли наши мощности с недозагруженностью?

С нормами, по словам экспертов, вообще множество неясностей. Так, до сих пор белгородцы спрашивают - считать ли коммунальными отходами так называемые пожнивные остатки - растительные отходы с огородов и полей? Кто-то складывает их в контейнеры, а кто-то относит в компостные ямы и получает за это скидку на оплату вывоза ТКО. Подобная ситуация сложилась и со строительным мусором - куда его девать, непонятно.

Несанкционированные свалки вокруг Белгорода заполнены строительным мусовром и другими "ненормативными" отходами - в том числе органическими

Представитель Минприроды Владислав Ландсберг отмечает, что с понятием вторсырья и обязательством его использования еще предстоит определиться, а вот понятие твердых коммунальных отходов в законе определено вполне конкретно.

- ТКО - это отходы, которые образуются в процессе жизнедеятельности в жилых помещениях, а также все те, что связаны с уборкой придомовых территорий и земельных участков, относящихся к общему имуществу, - уточнил Ландсберг. - Что же касается пожнивных остатков, то здесь позиция министерства однозначна - это не твердые коммунальные отходы. То же самое можно сказать и о строительном мусоре.

Однако белгородский активист Илья Зенин, комментируя ситуацию, заметил: несанкционированные свалки вокруг Белгорода заполнены строительным мусором и другими "ненормативными" отходами - в том числе органическими. Мусоровозы отъезжают от контейнеров с текущими баками - потом на дороге остается дурно пахнущая жижа.

Чиновники минприроды отметили, что регламент, который обяжет рабочих на мусоровозах не прессовать мусор сразу около контейнера, а делать это где-то в другом месте, подальше от жилья, уже разрабатывается.

Многого хотят?

Впрочем, наряду с решением этих проблем в регионе внедряют и раздельный сбор мусора. Пока что разделяют отходы немногие - и только на "мокрые" и "сухие" . В первые попадают как раз те самые пожнивные остатки и пищевые отходы, во вторые - все остальное. По идее властей, "сухой" контейнер можно перебрать и рассортировать для дальнейшей переработки. Представитель нового завода в Губкине Юлия Храмушина отмечает, что пока на линии сортируется все, в том числе и "мокрая" составляющая.

- Конечно, будет проще и удобнее, если нам немного помогут "на местах",- заметила она. - К примеру, пластиковая бутылка и крышка от нее - это два вида пластика, но если нам привезут хотя бы одни бутылки, мы уже будем рады. Так что мы - за раздельный сбор.

- Особого смысла в сортировке на контейнерной площадке пока нет, - возразил Илья Зенин. - Весь мусор сваливают в кучу и вывозят одним и тем же мусоровозом.

- Мусоровозы, конечно, одни и те же, - парировал руководитель компании-регоператора Леонид Белоковаленко. - Но отходы они не смешивают. Превращать раздельный сбор в фарс нет смысла.

Сергей Некипелов поднял еще одну проблему: в некоторых муниципалитетах норматив накопления гораздо ниже, чем в других и в среднем по области. Владислав Ландсберг в ответ на это подчеркнул: причина только одна - неправильный расчет. В этой ситуации белгородские чиновники видят только один выход - расчет по факту: сколько накопили мусора, за столько пусть и платят.

- Переход на такой порядок расчета - крайне тяжелый процесс, - предостерег Владислав Ландсберг. - Возникнут разногласия - чей это фактический объем? С другой стороны, региональные операторы эту систему поддерживают, ведь им станет легче работать.

За расчет по факту выступают и владельцы некоторых промышленных предприятий. Договоры на утилизацию коммунальных отходов они заключать вынуждены, хотя законодательство позволяет им этого не делать, если таковых на территории не образуется. Пока, как отметили в компании-регоператоре, эти ситуации следует разбирать в индивидуальном порядке.

А как у соседей

В Липецкой области решили ужесточить наказание за несанкционированные свалки. Региональные власти намерены выйти с инициативой об увеличении штрафов: пока уборка стихийных мусорных куч не приносит желаемого результата - на их месте появляются новые. С начала года в регионе убрали около 80 таких мест, но мусор во многих из них появился снова.

- В этой сфере давно пора применять жесткие меры, - отметил глава региона Игорь Артамонов и обратился к чиновникам: - Подумайте, как поставить камеры в местах, где больше всего мусорят и как увеличить штрафы за несанкционированные свалки.

В целом в регионе становится больше контейнерных площадок. И хотя в некоторых муниципалитетах их до сих пор не хватает, успехи реформы нельзя не заметить. Начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина отметила, что количество контейнеров за этот год удвоилось, а в некоторых районах области внедряется раздельный сбор отходов. Так, в Липецке для батареек уже установлены три спецконтейнера, а до конца года появится еще 20. Прием вторсырья в специализированных пунктах организован в Задонске и в селе Хрущевка Липецкого района. До конца года такой же появится в Хлевном, а в областном центре уже заработал специальный пункт приема отработанных шин.