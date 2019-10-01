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01.10.2019 15:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подмосковная полиция приглашает поучаствовать в конкурсе в кадровый резерв

Текст: Михаил Фалалеев

Хотите устроиться на работу в подмосковный полицейский главк? Участвуйте в конкурсе на включение в кадровый резерв ГУ МВД по "старшей" группе должностей. Соответствующее объявление появилось на сайте ГУ МВД по Московской области. В нем говорится, что приглашение действует до 21 октября.

Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС
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Сообщается, что в конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, соответствующие квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального или средне-профессионального образования, без предъявления требований к стажу государственной службы (опыта работы по специальности). Порядок проведения конкурса определен Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации", с учетом изменений, внесенных Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2017 года № 419. Условия прохождения гражданской службы определяются Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской Федерации".

Фото: iStock
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Сразу оговоримся: речь не идет о службе в оперативных полицейских подразделениях, тем более на полковничьих и генеральских должностях. Надевать форму и погоны, носить бронежилеты и оружие не придется, гоняться за бандитами и рисковать жизнью - тоже. В полицейском главке появились вакансии на гражданские должности. Возможно, придется руководить миграционным пунктом или криминалистической лабораторией, возглавить группу экспертов по медицинским, химическим, экономическим или, скажем, юридическим направлениям. Может, придется консультировать кинологов, диетологов или фитнес-тренеров. Не исключено, что потребуются специалисты в области информационно-коммуникационных технологий, электронщики, психологи, токсикологи, автомобильные технари и коммунальные инженеры или лингвисты-полиглоты. Конкретику сообщат на индивидуальном собеседовании.

Кстати, подобные сообщения появляются время от времени от различных региональных управлений МВД. Смысл объявления таких конкурсов - антикоррупционная направленность и возможность обнаружения настоящих, но пока непризнанных талантов в своей области. Ведь бывает же так, что человек "на гражданке", как говорится, не нашел себя. А вдруг он сумеет построить хорошую карьеру в МВД?

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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