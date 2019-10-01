Полиция накажет водителя Lamborghini, не уступившего дорогу "Скорой помощи"

Столичные полицейские составили административный протокол в отношении владельца люксовой иномарки Lamborghini. При этом правонарушение стражи правопорядка зафиксировали не на дороге, а на просторах Сети.

Мониторя интернет, полицейские обнаружили видеоролик, на котором заснято, как водитель ярко желтого итальянского спорткара не пропускает на дороге автомобиль "Скорой помощи" с включенными звуковыми и проблесковыми маячками. Автомобили двигались в крайней левой полосе, и иномарка какое-то время не уходила вправо, не давая "скорой" обогнать себя.

Инцидент произошел около дома 88 по Волоколамскому шоссе. Это установили сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Западному округу Москвы. Впоследствии иномарка-нарушитель была остановлена полицейскими на Садовнической улице, за рулем был 30-летний мужчина.

Водителя автомобиля задержали сотрудники 6 отдельного специализированного батальона. "В отношении автовладельца было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автолюбителю грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от трех месяцев до одного года.