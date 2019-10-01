Слиток от атомщиков из Нововоронежа продан на благотворительном аукционе

Лот нововоронежских специалистов атомной отрасли был куплен за 100 тысяч рублей на балу "Сердце Воронежа". Вырученные на аукционе деньги пойдут на оплату медицинских исследований для онкобольных детей.

Благотворительный бал состоялся в рамках ежегодной акции "Белый цветок" 28 сентября 2019 года. Организаторами выступили общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" и благотворительный фонд "ДоброСвет".

Один из главных лотов в открытой части аукциона представила Нововоронежская АЭС и Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу энергоблоков из эксплуатации (ОДИЦ). Обе структуры входят в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом".

НВАЭС и ОДИЦ выставили на продажу картину нововоронежского фотохудожника Дмитрия Костина и образец шлакового компаунда - уникального продукта плазменной переработки слаборадиоактивных отходов. Слиток был получен в комплексе плазменной переработки радиоактивных отходов ОДИЦ: одежду, обувь, стекло и бумагу с выведенного из эксплуатации энергоблока переплавили при температуре свыше 1600 градусов.

Стартовая цена совместного лота составила 50 тысяч рублей. В результате торгов лот был приобретен за 100 тысяч.

Всего на аукционе было собрано около 900 тысяч рублей. Они пойдут в благотворительный фонд помощи онкобольным детям Воронежской области "ДоброСвет" на реализацию проекта "Срочная диагностика" - оплату высокотехнологичных исследований в федеральных медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Эти исследования не входят в программу ОМС, но без них зачастую невозможна точная постановка диагноза и корректировка лечения. Благодаря аукциону фонд "ДоброСвет" поможет нескольким десяткам тяжелобольных детей.

- В настоящее время лечение детской онкологии выходит на совершенно новый уровень. Но для того, чтобы повысить процент выздоровления, нужна очень точная, дорогостоящая диагностика. Я надеюсь, что наше общее дело, которому мы вместе служим по зову сердца, поможет сбыться мечте всех детских онкологов - ни один ребенок не умрет от рака, - сказала заведующая онкогематологическим отделением химиотерапии Воронежской областной детской клинической больницы № 1 Наталья Юдина.

Фонд "ДоброСвет" на протяжении 10 лет оказывает помощь детям, которые столкнулись с тяжелым недугом, покупает лекарства, оплачивает диагностические процедуры, оказывает психологическую помощь детям и родителям, проводит реабилитационные программы.

- За это время удалось помочь 550 семьям. От лица детей и их родителей я выражаю огромную благодарность всем за проявленное милосердие и отзывчивость, - отметила директор фонда Александра Роднищева.