Собянин посетил первый в Москве социальный центр нового формата

В День старшего поколения, как называют в столице День пожилого человека, отмечаемый сегодня в стране, москвичи получили подарок. Это "Мой социальный центр", который открылся на северо- востоке столицы в районе Марьина Роща. В отличие от центров социального обслуживания, куда горожане приходят подать заявку на пособие, получить социальную карту и по другим сугубо деловым вопросам, новшество представляет собой городской клуб нового формата для пожилых людей.

В помещении площадью более тысячи квадратных метров, чего только нет! Классы для изучения компьютерной грамотности и кружка вязания, мастерская для любителей рисования и лепки, великолепно оборудованная кухня для тех, кто хочет на практике освоить здоровое питание, тренажерный и спортивный залы. Что еще отличает его от уже существующих социальных учреждений? Новый клуб совершенно не привязан к месту регистрации человека. Не важно, где живет человек. Если москвич хочет получить здесь мастер-класс по живописи у Алены Омельченко, ничто не мешает ему приехать на Сущевский вал, 32 строение 2 хоть из Южного Бутова, хоть из Сокольников. Посетив 1 октября новый клуб, который работает в тестовом режиме с июня, мэр Москвы Сергей Собянин поинтересовался: "Ну как вам тут живется?". Мнение первых посетителей было единодушным: "Прекрасно! Вот бы такой клуб появился в каждом районе Москвы!".

"В каждом районе подобрать такие помещения непросто, - не скрыл сложностей глава города. - Но мы посмотрим, как будет функционировать этот клуб, и потихоньку начнем распространять его опыт по всему городу".

Собянин уверен: программа "Московское долголетие" доказала свою востребованность, но надо идти дальше. Шире предлагать москвичам "серебряного возраста" разнообразный досуг, расширять круг их общения, словом, создавать условия для того, чтобы жизнь продолжала приносить радость. Судя по тому, как уже многолюдно в "Моем социальном центре", как светятся глаза людей, занятых новым для себя делом, новый клуб действительно внес и новые краски в жизнь москвичей старшего возраста. Вот, к примеру, кружок женщин ведет оживленную беседу, одновременно орудуя крючком. "Я пришла сюда не учиться вязать, - рассказала "РГ" Людмила Попова. - Вязать я умею, но для себя это делать не интересно, а вот кого-то порадовать - значит доставить удовольствие и себе. Вот почему я пришла в этот клуб "Уютка". "У нас квадратные посиделки, - пояснила преподаватель фонда "Лавка радости", организовавшего вязание, Екатерина Миронова. - Связанные нами яркие квадратики из шерсти мы сошьем и превратим в пледы, которые передадим в Егорьевский дом престарелых".

Бывшая инженер-конструктор Марина Осипова проводит здесь с удовольствием время за мольбертом. Пока работала, было не до этого - семья, дети, завод отнимали все время. И вот, наконец, появилась возможность заняться творчеством, душа к которому тянулась всю жизнь.

Супруги Петр и Вера Колюшины пришли освоить компьютер, чтобы не стоял просто в виде мебели после того, как уехали на свою квартиру дети с внуками. Рена Исфаилова уже научилась фотографировать смартфоном и теперь шлет сыну в Германию фотоотчеты о своей жизни.

В общем, в "Моем социальном центре" точно не заскучаешь.

Справка "РГ"

В новом осенне-зимнем сезоне "Московского долголетия", который стартовал в столице 1 октября, значительно расширена и обновлена программа секций и кружков. Одно из самых популярных направлений - спортивное, его выбирает примерно половина участников программы. На данный момент открыт набор в 240 спортивных групп.

Участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр, включая футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, настольный и большой теннис, бадминтон, бильярд, городки и другие.

Впервые этой зимой будут открыты секции по зимним видам спорта на свежем воздухе. В 14 парках можно будет посетить лыжные тренировки, в 17 парках будет организовано катание на коньках.

Двадцать шесть столичных вузов предлагают 225 учебных программ, среди которых, помимо неизменно популярных информационных технологий и английского языка, есть курсы психологии, бизнеса, ландшафтного дизайна (обустройства дачи), пчеловодства, овощеводства, сомелье, занятия по развитию творческих способностей, клубы по интересам, например любителей кино, а также дискуссионные клубы, развивающие коммуникационные способности и умение поддерживать беседу на любую тему.

В новом сезоне к программе присоединились МГУ им. Ломоносова, Тимирязевская академия, Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова и другие вузы.