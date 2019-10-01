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01.10.2019 18:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Студенты разработают проект реставрации здания на Правды, 24

Текст: Ирина Огилько

Студенты ведущих вузов столицы разработают проекты реставрации здания комбината газеты "Правда", расположенного на одноименной улице в доме 24. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Подобная работа будет проходить в рамках стартовавшего в понедельник II московского молодежного форума "Наследие". В этом году участниками конкурсной программы стали студенты из шести столичных вузов: МАРХИ, НИУ МГСУ, МГУУ Правительства Москвы, ГУУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова и колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26. На протяжении 1,5 месяцев студенты под управлением кураторов от Мосгорнаследия и НИУ МГСУ будут разрабатывать масштабные проекты реставрации и возвращения в городскую среду здания.

Фото: Сергей Михеев
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"Главная идея - необходимость применения многогранного междисциплинарного подхода к сохранению объектов культурного наследия. В этот раз студенты работают с уникальным зданием комбината газеты "Правда", - поясняет глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. - Оно находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения комплексной реставрации. Командам предстоит придумать, как сохранить этот памятник и при этом дать ему вторую жизнь".

Запланированы коллективные выезды на объект для его исследования. Команда-победитель будет награждена во время торжественной церемонии "Московская реставрация-2019" в декабре.

Напомним, что здание комбината газеты "Правда" является региональным памятником архитектуры. Оно было построено в 1929-1935 годах в стиле конструктивизма по проекту архитектора Пантелеймона Голосова. В советские времена в здании располагались редакции газет "Правда", "Комсомольская правда" и другие. После пожара 13 февраля 2006 года здание выведено из эксплуатации. Причиной пожара стала перегрузка устаревшей электросети современным отопительным оборудованием.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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