В Калуге отметили лучших педагогов

Накануне Дня учителя в городе обновили Доску почета управления образования. На нее занесли имена 20 заслуженных педагогов. Среди них - руководители различных учреждений, учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования.

На открытии Доски выступили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель городского головы Юрий Моисеев и начальник управления образования Ольга Лыткина.

- В Калуге стало доброй традицией чествовать лучших работников системы образования накануне их профессионального праздника, - отметил Александр Иванов. - В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования нашего города работает более шести тысяч педагогов, и лучшие из них сегодня были занесены на Доску почета. Калужским педагогам есть чем гордиться: наши школьники успешно выступают на всероссийских олимпиадах, занимают призовые места на конкурсах. Многие выпускники школ из Калуги поступают в престижные вузы.

Городские власти приложат максимум усилий, чтобы создать все необходимые условия для развития образовательных учреждений, подчеркнул глава Калуги. В этом году здесь открыли новую школу и детский сад. Работа в этом направлении будет продолжена.

Александр Иванов поздравил педагогов с наступающим Днем учителя, поблагодарил за плодотворный труд и пожелал новых успехов и достижений.

В честь праздника педагогам вручили дипломы и подарки. А детские творческие коллективы центра "Созвездие" подготовили для учителей концерт.