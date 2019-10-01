Заготовительная деятельность, законодательное обеспечение развития потребительской кооперации, развитие торговли в единых стандартах, цифровизация кооперативного движения - все это обсуждались в течение четырех дней работы форума "Хлеб, ты - мир", который прошел в этнографическом парке-музее "Этномир". Как отметил председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, некоторые идеи участников нужно будет учесть при формировании пакета предложений в адрес президента России и правительства РФ.

Карта грибника

Участники форума предложили возродить систему заготовительных контор. По словам председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, сегодня в рыночном обороте используется от полутора до 3 процентов дикоросов от всего объема, произрастающего в России. Депутат считает, что надо "вернуть потребкооперацию в лес". На заседании "круглого стола", посвященного дикоросам и деятельности по их сбору и заготовке, прозвучали такие цифры: по сравнению с советским периодом заготовительный рынок дикоросов сократился в десятки раз, зато теневой, по оценкам аналитиков, ежегодно приносит около 300 миллиардов рублей в год. На сегодняшний день граждане могут свободно собирать грибы и ягоды, а вот тем, кто захочет работать в заготовительной отрасли, для этих целей необходимо арендовать лесные участки.

В Центроюзе РФ считают, что возрождение заготконтор, помимо прочего, позволит решить социальные проблемы, будет способствовать занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест, может стать источником дополнительного заработка сельских жителей. Такие конторы могут стать многопрофильными центрами, оснащенными самыми современными технологиями.

- Мы намерены организовать цивилизованный процесс заготовки дикоросов, - пояснил Дмитрий Зубов. - Каждый сборщик и заготовитель будет учтен в этой системе с помощью защищенного кооперативного идентификатора CoopID. Через специальную карту можно будет производить безналичные финансовые расчеты со сборщиками за дикорастущую и сельскохозяйственную продукцию

При этом, по словам председателя Совета Центрсоюза, никто не собирается облагать сборщиков грибов и ягод налогами. Суть идеи в том, чтобы сборщики могли сдавать ягоды, грибы и лекарственные растения в специализированные пункты приема.

- Нужно прежде всего организовать учет лесных ресурсов и отслеживать их движение от леса до заготконторы и далее - к крупным переработчикам, - считает начальник управления Центросоюза Александр Казачков. По его словам, уже разработаны системы, позволяющие контролировать качество дикоросов и места их сбора.

- Мы предлагаем регионам принять участие в разработке этой системы,- отметила директор Национального агентства социальных коммуникаций Олесия Романова.- Очень часто главы регионов не знают, как им создать новые рабочие места. Многие даже не догадываются, что существует кооперация.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов солидарен с таким подходом к лесным ресурсам. По его словам, возрождение заготконтор и цифровизация отрасли окажут значительное влияние на улучшения уровня благосостояния жителей малых городов и сел. В ближайшее время Ульяновская и Калужская область станут пилотными регионами, в которых обкатают проект цифровизации процессов сбора и заготовки дикоросов. Есть хорошие примеры у соседей: липецким кооператорам уже удалось через местное кафе наладить закупку ягод, в том числе, полевой клубники у населения для изготовления варенья. Но это - только начало.

А как у них?

На площадках форума своим опытом поделились специалисты из разных стран. Так, вице-президент Всекитайской федерации сбытовых кооперативов Ичэн Тан предложил укреплять международное сотрудничество между кооперативами.

- Мы можем совместно бороться с экономическими проблемами. Сотрудничество между китайскими и российскими кооперативами создаст нам еще больше возможностей для работы, - заявил Ичэн Тан.

А первый вице-президент Euro Coop, член исполкома международного кооперативного альянса (МКА) Юхани Имола рассказал об опыте кооператоров Финляндии. По его словам, финская кооперация (S-Group) - крупнейшая розничная торговая сеть страны, занимает почти половину рынка розничной торговли. Вице-президент Euro Coop подчеркнул, что предприниматели очень серьезно относятся к своей социальной роли: разрабатывают удобные логистические схемы для снижения конечной стоимости продуктов, да и вообще работают на благо общества, продавая полезные продукты.

Заготконторы нового формата могут стать многопрофильными центрами, оснащенными современными технологиями

Представитель Союза потребительских кооперативов Японии Титосэ Араи, рассказала, как кооперация помогает пожилым людям и инвалидам. По ее словам, японские кооператоры создали систему доставки им продуктов питания. При этом они наблюдают за своими подопечными и оповещают социальные службы в случаях, когда им необходима помощь. Кроме того, японские кооперативы обеспечивают рабочими местами школьников на лето, помогают студентам сделать первые шаги в карьере. Так, в сфере розничной торговли в Японии заняты 430 кооперативов, и большинство из них - студенческие.

Занимаются кооператоры и охраной здоровья. По словам, руководителя сектора здравоохранения МКА Карлоса Зарко, кооперативное здравоохранение распространено во всем мире, но в каждой стране эта работа организована по-разному.

- Мы стараемся добиться наилучшего обследования населения по оптимальным ценам, - подчеркнул Карлос Зарко, уточнив, что сегодня порядка сто миллионов человек ежегодно получает доступ к медицинским услугам через кооперативную сеть.

К слову, представленный на форуме под Калугой российский проект "Мультисервисный офис", оснащенный медицинским оборудованием, вызвал живой интерес у иностранных гостей. По словам Дмитрия Зубова, отечественные инновационные проекты и продукты имеют значительный экспортный потенциал. В частности, разработанная совместно со Сбербанком единая коммуникационная платформа COOP Connect является не только информационным ресурсом для повседневной деятельности, средством связи, документооборота и корпоративного общения, но и открывает широкие возможности для взаимодействия бизнеса с государством.

- Мы начали подключение этого сервиса в других странах, что должно открыть новые возможности для взаимодействия кооператоров и предпринимателей в глобальном масштабе, - отметил Дмитрий Зубов.

Требуются бренды

По мнению руководителя Роскачества Максима Протасова, помочь продвижению товара на рынок может статус регионального бренда. В России можно создать центры формирования уникальных региональных продуктов, вокруг которых будет аккумулироваться местная экономика. По оценкам Всемирной туристической организации, привлекательность территорий в подавляющем большинстве случаев определяется исходя из местных продуктов. За продукт под известным брендом многие потребители готовы отдать большие деньги, чем за аналогичный, но "не брендированный", заверил директор по развитию АНО "Российская система качества" Александр Беляев.

Уже сегодня необходимо защищать региональные бренды от подделки. О том, что эта проблема характерна не только для России, рассказал председатель организации "Кооператив Европы", президент "Кредитные кооперативы Франции" Жан-Луи Бонсель.

- Все знают такой продукт как шампанское. А ведь это ни что иное, как региональное вино, - отметил он. - В настоящее время это очень раскрученный бренд, продвижением которого отдельно занимались во Франции. Он стал успешен потому, что люди хотели получать качественный продукт. И бренд позволил им удовлетворить их потребность. Но со временем возникла необходимость его защиты. Как сделать так, чтобы потребитель понимал, что перед ним именно тот продукт, который он хочет купить? Как разобраться в многочисленных торговых марках? Для этого мы как бы побуждаем потребителя вступить в контакт с производителем - через обратную связь, через предложение оценить продукт. Для этого активно используются, в том числе, и социальные сети. И мы добились того, что покупатель знает - он всегда может напрямую пообщаться с тем, кто произвел это продукт. А это повышает уровень доверия!

Для современного потребителя становится важным то, что продукт выпущен кооперативом, а не крупной корпорацией. Это поднимает его значимость в глазах покупателя, усиливает доверие к качеству. Все это дает кооператором серьезный шанс для продвижения, которым необходимо воспользоваться.

Кстати

В рамках форума прошла презентация сборника российских региональных брендов, выпущенного Центросоюзом. А руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что к 2021 году в стране будет зарегистрировано триста региональных брендов.