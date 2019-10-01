В "Ленкоме" началось прощание с Марком Захаровым

В московском театре "Ленком" началось прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым. Сегодня здесь прощаются с эпохой - с художественным руководителем, который 46 лет жил "Ленкомом" и так хотел встретить вместе с театром будущий сезон, готовил премьеру...

На Малой Дмитровке, перекрытой с самого утра, не протолкнуться: москвичи пришли проститься с режиссером, который подарил столько замечательных постановок и искрометных картин, на которых уже выросло несколько поколений... А лучшее подтверждение тому, что Марку Анатольевичу удавалось тронуть сердца и взрослых, и юных зрителей, стало то, что сегодня в "Ленкоме" собираются люди всех возрастов. У каждого в руках цветы - розы или гвоздики.

Сцена "Ленкома", куда поклонники режиссера поднимаются, чтобы проститься с ним, утопает в цветах. Букетов так много, что их начинают собирать.

В партере слышны всхлипы: с артистом, завоевавшим сердца зрителей, прощаются, как с родным.

Из колонок тихонько раздается музыка. Это композиции из фильмов Марка Анатольевича, которые сегодня вспоминаются со светлой грустью.

Первыми с дорогим коллегой пришли проститься директор "Ленкома" Марк Варшавер, худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач, режиссер Евгений Каменькович и председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Александр Калягин, актер Владимир Машков. Церемонию посетили также министр культуры Владимир Мединский, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Карен Шахназаров, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Карен Шахназаров и мэр Москвы Сергей Собянин.