В "Лужниках" открылся первый в столице зиплайн

Осенние холодные будни - настоящий очаг депрессии, устранить которую под силу разве что хорошему выбросу адреналина. Найти экстремальное развлечение по душе в столице несложно - надо только запастись достаточным количеством решимости, чтобы не спасовать в последнюю минуту, отправившись в кинотеатр на очередную премьеру. Совсем недавно в Москве в "Лужниках" открылся первый зиплайн - скоростной спуск по канату с большой высоты. Одним из первых протестировать его отправился корреспондент "РГ".

С девятого этажа

Высота столичного зиплайна - 30 метров. Тросы крепятся к внешней стороне стадиона "Лужники" у самой крыши. Финишируют смельчаки на специальной площадке со стороны Москвы-реки, где их принимает инструктор.

Утром в будни желающих шагнуть в пропасть оказалось немного. В 11 утра (аттракцион работает с 10) я был первым посетителем. До спуска нужно пройти инструктаж по безопасности. Главные правила - во время прохождения трассы не браться за трос, не переворачиваться вверх ногами и не пытаться отстегнуть страховочное оборудование. Остальное сделает гравитация. "И, конечно, начинать спуск без нашего разрешения нельзя. Сначала мы получаем команду от страхующего по рации. Если внизу нас готовы принять, начинаем движение", - говорит инструктор-тренер Александр Дмитриенко.

Еще один важный нюанс - весовой контроль. Допустимая масса спускающегося - от 30 до 120 кг. Стальной трос выдержит и 170 кг, но такие ограничения нужны, чтобы оставить небольшую подушку безопасности. На весы обычно ставят маленьких детей, которые могут не дотянуть до норматива, или, наоборот, слишком тучных людей. Скорость во время спуска доходит до 40 км/ч. Чем тяжелее экстремал, тем быстрее он скатывается. Зато по возрасту никаких ограничений нет.

Как выглядит страховка? К тросу крепится специальный блок-ролик. Он как раз обеспечивает скольжение. На нем закреплен фиксатор, который не дает ролику раскачаться. Также на ролике установлена ручка, за которую нужно держаться в процессе спуска. Сами страховочные стропы крепятся за ноги, пояс, руки и плечи. "Все это новое и надежное европейское альпинистское оборудование", - говорит управляющая зиплайном Юлия Редькина. По ее словам, внештатных ситуаций на аттракционе еще ни разу не возникало. Но даже если один из роликов перестанет вращаться, никакой опасности для экстремала это не несет. Просто он зависнет посреди спуска. "Эвакуацию мы уже опробовали на наших инструкторах", - уверяет она.

Воздушный слалом

Страховку и каску надевают еще на земле. Потом надо подняться на верхнюю площадку "Лужников" на лифте и пройти около сотни метров до "гнезда" - специальной площадки, с которой стартуют любители адреналина. Сначала инструктор сам показывает, как нужно действовать, чтобы безопасно начать спуск. "Подходим к самому краю, пригибаем голову и плавно отпускаем ноги", - объясняет Дмитриенко.

Звучит предельно ясно и просто. Но на самом краю верхотуры вся смелость быстро пропадает и хочется сделать шаг назад. Впереди 30-метровая пропасть, и ты то и дело спрашиваешь инструктора: "А страховка точно хорошо закреплена? Здесь как-то свободно, может, еще затянуть? А каска не слетит?"

По команде "Вперед!" делаешь последнее усилие воли и приподнимаешь ноги, опускаясь на пятую точку, которую держат стропы. Одна секунда - и ты в воздухе. Скорость набирается мгновенно. Глаза тут же начинают слезиться от ветра, так что видом особо не полюбуешься. Зрение клочками выхватывает высотку МГУ, еще не успевший пожелтеть заказник на другом берегу Москвы-реки, полупустые теплоходы и ползущие кабинки канатной дороги. Пальцы плотно сжимают ручку у блок-ролика. Отпустить ее не хватает духа - все-таки первый раз на зиплайне. На полпути к земле набираюсь смелости и раскидываю руки в стороны. Вот он - свободный полет! Главное - выдержать первую секунду, и страха как не бывало. Стропы по-прежнему крепко тебя держат.

Скорость становится еще выше, и меня начинает закручивать. Теперь перед глазами уже сам стадион. Надо выровняться перед приземлением. Над головой ищу ручку на ощупь, и внезапно чувствую огненное металлическое прикосновение: случайно схватил трос. К счастью, вовремя отдернул руку и нашел держатель. Если бы чуть дольше, ожога и рваной раны было бы не избежать. Вот ноги уже над площадкой, но скорость не падает. В следующий миг толчок и резкое торможение. Ролик останавливается, зацепившись за специальное кольцо. Рядом инструктор уже подставляет лестницу. Встаю на ступеньку, мне отстегивают страховку, и я спускаюсь вниз. Весь полет занял около 20 секунд, но казалось, что в воздухе я был гораздо дольше. За это время ролик переместился на 207 метров.

Кстати

Цена полета

Прокатиться на зиплайне - удовольствие не из дешевых. В будни один спуск обойдется в 1300 рублей, в выходные - 1500 рублей. Немного сэкономить можно, купив сразу два слалома. Это будет стоить 2500 рублей. Если приезжать с детьми, то выгодно будет приобрести вместе один спуск и два маршрута в расположенный совсем рядом "Панда-парк". В будни такой вариант обойдется в 1700 рублей, а в выходные - в 2000 рублей. Для групповых посещений зиплайна действует отдельная цена - 1000 рублей. Но тогда придется найти целую команду - стоимость актуальна для компаний от 8 человек.