В Москве давление побило рекорд 65-летней давности

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано сегодня в столице в утренние часы. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как рассказала "РГ" главный специалист ведомства Татьяна Позднякова, на опорной станции ВДНХ атмосферное давние в 10 утра составило 730, 7 мм рт ст.

Это ниже значений предыдущего рекорда, который был установлен 1 октября в 1954 году и составил 733 мм рт ст. "Такое состояние давления называется "барическим дном", - поясняет Позднякова. - Но об окончательном значении рекорда пока говорить рано, поскольку итог будет подведен в конце дня".

По данным Поздняковой, на погоду в столице влияет глубокий циклон, центр которого расположен над югом Финляндии. По прогнозам синоптиков, ближе к концу недели этот циклон уйдет на восток, и давление в центральной части страны должно повыситься и нормализоваться.

Отметим, что сегодня, по прогнозам синоптиков, погода ожидается преимущественно пасмурная, температура воздуха не превысит +16 градусов. Временами будут идти дожди.