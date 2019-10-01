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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве стартовала конференция о цифровых инновациях в образовании

Текст: Мария Агранович
В Москве проходит глобальная конференция о цифровых инновациях в образовании EdCrunch.
Фото: edcrunch.ru Фото: edcrunch.ru
Фото: edcrunch.ru

В течение двух дней ректоры вузов, учителя, родители, бизнесмены, чиновники и даже дети будут искать ответы на непростые вопросы. Как успеть за технологиями? Что такое Цифровой университет? К чему готовить детей, которые окончат школу в 2030 году? Как учить студентов в вузах, если на первый план выходит онлайн-образование? Роботы в детском саду - такое возможно?

Фото: Предоставлено Университетом креативных индустрий Universal University.
Эксперт: Все, что не будет автоматизировано, уйдет в сектор креативной экономики

Первый день начался с темы высшего образования - спикеры обсудили, как должен работать Цифровой университет и что мешает современным вузам эффективно готовить кадры для цифровой экономики.

Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков обозначил тренды, понимание которых поможет вузам сориентироваться в мире цифры.

- Сегодня у вузов появляется мощный конкурент, который позволяет массово учить студентов, причем порой эффективнее, и, что немаловажно - дешевле, чем в университетах, -отметил Песков. - Конечно, речь об онлайн-обучении, курсах и программах. Что делать?

Российские вузы, по словам эксперта, в ближайшие несколько лет могут пойти по одному из двух сценариев. Один - крайне неприятный: несколько ведущих университетов создают онлайн-платформы и фактически вымывают из сферы ядро региональных университетов. Лучше до этого не доводить, а рассмотреть другой сценарий, более мирный.

- Для того, чтобы выжить, вуз должен "размыть фокус", а именно обратить внимание на три важных пункта: цифровизацию обучения в вузе, развитие программ дополнительного образования и экспорт образования, то есть обучение иностранных студентов и выход на международное поле, - отметил Дмитрий Песков.

Это ключевые векторы развития высшего образования на ближайшие 5-10 лет. Выиграют те, кто научится им следовать.

Фото: Фото предоставлено организаторами конкурса
В финале конкурса "Цифровой прорыв" проходит школьный хакатон

При этом важно понимать: преображение в Цифровой университет - процесс глубокий. Это не просто "оцифрованный" документооборот для бухгалтерии, например, или электронное расписание лекций. Это даже не онлайн-курсы вуза.

- Цифровой университет - это то, как идет сам учебный процесс, как он влияет на итоговый результат обучения. Это вопрос мотивации студента и преподавателя, - подчеркнул Песков.

Мотивация студентов важна, ведь по данным специалистов, только 5-7 процентов тех, кто выбирает онлайн-обучение, доводит дело до конца и заканчивает курс. С преподавателями тоже проблема: до сих пор большая их часть ориентирована на "аналоговое" образование и отказывается работать в цифровом пространстве.

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