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01.10.2019 13:16
Проект: В регионах

"Опираемся на опыт предков"

В Туле деятели культуры РФ и Финляндии презентовали совместные проекты
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 219(7977)
В Туле прошел XX Российско-финляндский форум "Традиционная культура как базис современных трендов". Мероприятие посетили около трехсот деятелей культуры, в том числе руководители ведущих российских музеев. На участие в совместных проектах было подано 130 заявок из 22 регионов нашей страны.

"За двадцать лет своего существования форум закрепил свои позиции в качестве многопрофильного места встречи деятелей культуры и искусства. И прежде всего он укрепил культурные связи между нашими двумя странами, так же как и прямое финляндско-российское приграничное сотрудничество", - говорится в приветственном слове президента Финляндии Саули Ниинисте, которое зачитал на открытии форума Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Тула не случайно была выбрана для проведения столь масштабного мероприятия. По словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, регион в культурной сфере достиг выдающихся результатов. По ее словам, сегодня Тульская область по количеству музеев занимает третье место в стране, а если не считать Москвы и Санкт-Петербурга, то - первое. Надо отметить, что тульские власти особое внимание уделяют созданию новых современных интерактивных экспозиций и музеев, развитию туристической привлекательности области. И дело не только в количестве музейных экспозиций. Алла Манилова отметила, что "знаменитые на всю страну и за ее пределами тульские бренды регион очень грамотно использует как базис для создания новых арт-пространств, развития культурного туризма".

- Мы формируем будущее, опираясь на опыт своих предков, на заложенные ими легендарные мастеровые традиции, на культурное наследие наших великих писателей, театральное искусство и народное творчество. Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому. И сегодняшний форум - хорошая возможность обсудить вопросы развития традиционного и современного искусства. Укрепить старые связи и наладить новые деловые отношения между нашими странами, - подчеркнул глава региона Алексей Дюмин.

Губернатор пригласил финские творческие коллективы принять участие в театральном фестивале "Толстой" и посетить празднование 500-летия Тульского кремля.

Справка "РГ"

За 2018 год внешнеторговый оборот между Тульской областью и Финляндией составил около 28 миллионов долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017-го почти на 11 процентов. Экспорт товаров вырос примерно на 34 процента. А уже за первое полугодие 2019-го товарооборот составил 30 миллионов долларов и увеличился в два раза, экспорт вырос на 255 процентов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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