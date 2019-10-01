За первое полугодие 2019 года корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе увеличился на 26 процентов и к 1 июля составил 72,2 миллиарда рублей. Основная его часть - 45 миллиардов рублей (рост с начала 2019 года - 35 процентов) - пришлась на долю предприятий среднего и малого бизнеса.
Региональный портфель ВТБ в Воронежской области в рамках программ господдержки за полугодие увеличился более чем на четверть и на отчетную дату составил 19,4 миллиарда рублей.
- В сельское хозяйство сейчас направляют серьезные бюджетные средства. И банки стали ключевым финансовым инструментом для оказания этой помощи. Эта эффективная синергия позволяет нам увеличивать кредитный портфель и привлекать новых клиентов на обслуживание, - пояснил управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин.
С начала этого года он возглавил объединенный бизнес банка в Воронежской области, который включает корпоративное и розничное направления.
По словам управляющего, синергия слияния двух бизнес-направлений помогает совершенствовать сервис, адаптироваться под потребности каждого клиента. Подтверждение тому - положительная динамика по всем направлениям деятельности банка.
- Изменения позволили использовать лучшие практики и объединить усилия региональных подразделений ВТБ для достижения значительного результата. Такой подход сделал нашу систему управления эффективнее: за счет объединения двух структур мы оптимизировали и бизнес-процессы, и административные расходы. Все это - необходимый фундамент для роста бизнеса и повышения качества обслуживания клиентов.
На сегодняшний день в регионе работают 20 офисов, а количество банкоматов и устройств самообслуживания достигает 207 штук, количество POS-терминалов в Воронежской области - 1220 штук.
Розничный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области по итогам первого полугодия превысил отметку в 37 миллиардов, прирост с начала года - 13 процентов. Наибольшая доля приходится на ипотеку - почти 19 миллиардов рублей (рост с начала 2019 года - 14 процентов).
Кстати, в перспективных планах банка - внедрение технологий virtual reality для подбора объекта при ипотечном кредитовании. Сейчас сервис актуален для столицы, в ближайшее время планируется тиражировать его в регионах. С помощью VR-ипотеки клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение, инфраструктуру жилого комплекса, планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.
- Постепенно все, и банковский сектор в том числе, перемещается в виртуальный мир. Однако нельзя забывать и о системах обеспечения цифровой безопасности - они должны работать на высочайшем уровне, - заключил Владимир Пенин.
По словам управляющего, у банка серьезные цели в сегменте розничного бизнеса: увеличение выдач потребительских кредитов, в том числе автокредитования, а также рост объема привлеченных средств населения. Владимир Пенин пояснил: "Мы делаем ставку на комплексный подход к клиентам: с одной стороны, предлагаем полный спектр инвестиционных услуг, с другой - активно развиваем классические продукты".
Между тем портфель займов наличными на отчетную дату достиг 14,8 миллиарда рублей, автокредитования - 1,9 миллиарда. А объем привлеченных средств физических лиц на 1 июля составил 48,3 миллиарда рублей (рост с начала года на шесть процентов).
В этом году ВТБ в Воронеже подключил к Единой биометрической системе четыре офиса. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть банка.
Новый сервис позволит без посещения отделения заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям, в том числе в отдаленных населенных пунктах.
Уже сейчас результаты более чем оптимистичные. Объем выданных кредитов жителям области за первое полугодие составил 4,3 миллиарда рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на два процента. Портфель кредитов наличными достиг 2,3 миллиарда. За шесть месяцев банк выдал ипотечных кредитов на сумму 1,6 миллиарда рублей, автокредитов - почти на 336 миллионов рублей.
Если оценивать динамику бизнеса банка в Воронежской области в целом, то по итогам работы в первом полугодии 2019 года совокупный кредитный портфель банка вырос на 21 процент и достиг почти 110 миллиардов рублей, ресурсный - на шесть процентов и составил 75,5 миллиарда.
- С учетом высокого инвестиционного потенциала региона мы рассчитываем поддержать большое количество перспективных проектов предприятий области. Кроме того, ключевой задачей остается повышение эффективности работы в розничном направлении: мы нацелены быть одним из лидеров банковского рынка Воронежской области, - заключил Владимир Пенин.
Кстати
25 сентября у ВТБ появился собственный виртуальный мобильный оператор - "ВТБ Мобайл". На старте SIM-карты можно получить в Москве, в октябре - в Санкт-Петербурге, в 2020 году - в более 15 регионах страны. Для клиентов предусмотрены голосовые звонки, обмен сообщениями SMS и мобильный интернет на высокой скорости. Сотовый оператор "ВТБ Мобайл" планирует обслуживать своих клиентов на всей территории России и за рубежом. Новый оператор оказывает услуги на базе сети Tele2.
Владимир Пенин, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент:
- На сегодняшний день мы обслуживаем более 8,6 тысячи компаний и свыше 265 тысяч жителей Воронежской области. Стратегическая задача - стать банком первого выбора как для действующих, так и для потенциальных клиентов. Важно не только привлекать новых, но и постоянно заботиться о тех, кто уже обслуживается у нас. Поэтому одним из наших главных приоритетов сегодня является клиентоориентированный подход, постоянное совершенствование качества услуг и повышение комфорта обслуживания.