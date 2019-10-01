Сельское хозяйство и торговля - основные "локомотивы" экономики Воронежской области и банковского сектора в том числе. Однако и промышленные предприятия наращивают объемы заемных средств. Согласно отчетности ВТБ за первое полугодие 2019 года, структура кредитного портфеля банка идентична структуре экономики Воронежской области.

За первое полугодие 2019 года корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе увеличился на 26 процентов и к 1 июля составил 72,2 миллиарда рублей. Основная его часть - 45 миллиардов рублей (рост с начала 2019 года - 35 процентов) - пришлась на долю предприятий среднего и малого бизнеса.

Региональный портфель ВТБ в Воронежской области в рамках программ господдержки за полугодие увеличился более чем на четверть и на отчетную дату составил 19,4 миллиарда рублей.

- В сельское хозяйство сейчас направляют серьезные бюджетные средства. И банки стали ключевым финансовым инструментом для оказания этой помощи. Эта эффективная синергия позволяет нам увеличивать кредитный портфель и привлекать новых клиентов на обслуживание, - пояснил управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин.

С начала этого года он возглавил объединенный бизнес банка в Воронежской области, который включает корпоративное и розничное направления.

По словам управляющего, синергия слияния двух бизнес-направлений помогает совершенствовать сервис, адаптироваться под потребности каждого клиента. Подтверждение тому - положительная динамика по всем направлениям деятельности банка.

- Изменения позволили использовать лучшие практики и объединить усилия региональных подразделений ВТБ для достижения значительного результата. Такой подход сделал нашу систему управления эффективнее: за счет объединения двух структур мы оптимизировали и бизнес-процессы, и административные расходы. Все это - необходимый фундамент для роста бизнеса и повышения качества обслуживания клиентов.

На сегодняшний день в регионе работают 20 офисов, а количество банкоматов и устройств самообслуживания достигает 207 штук, количество POS-терминалов в Воронежской области - 1220 штук.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области по итогам первого полугодия превысил отметку в 37 миллиардов, прирост с начала года - 13 процентов. Наибольшая доля приходится на ипотеку - почти 19 миллиардов рублей (рост с начала 2019 года - 14 процентов).

Кстати, в перспективных планах банка - внедрение технологий virtual reality для подбора объекта при ипотечном кредитовании. Сейчас сервис актуален для столицы, в ближайшее время планируется тиражировать его в регионах. С помощью VR-ипотеки клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из аккредитованных застройщиков ВТБ. VR-очки дают возможность оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение, инфраструктуру жилого комплекса, планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.

- Постепенно все, и банковский сектор в том числе, перемещается в виртуальный мир. Однако нельзя забывать и о системах обеспечения цифровой безопасности - они должны работать на высочайшем уровне, - заключил Владимир Пенин.

По словам управляющего, у банка серьезные цели в сегменте розничного бизнеса: увеличение выдач потребительских кредитов, в том числе автокредитования, а также рост объема привлеченных средств населения. Владимир Пенин пояснил: "Мы делаем ставку на комплексный подход к клиентам: с одной стороны, предлагаем полный спектр инвестиционных услуг, с другой - активно развиваем классические продукты".

Между тем портфель займов наличными на отчетную дату достиг 14,8 миллиарда рублей, автокредитования - 1,9 миллиарда. А объем привлеченных средств физических лиц на 1 июля составил 48,3 миллиарда рублей (рост с начала года на шесть процентов).

В этом году ВТБ в Воронеже подключил к Единой биометрической системе четыре офиса. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть банка.

Новый сервис позволит без посещения отделения заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Уже сейчас результаты более чем оптимистичные. Объем выданных кредитов жителям области за первое полугодие составил 4,3 миллиарда рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на два процента. Портфель кредитов наличными достиг 2,3 миллиарда. За шесть месяцев банк выдал ипотечных кредитов на сумму 1,6 миллиарда рублей, автокредитов - почти на 336 миллионов рублей.

Если оценивать динамику бизнеса банка в Воронежской области в целом, то по итогам работы в первом полугодии 2019 года совокупный кредитный портфель банка вырос на 21 процент и достиг почти 110 миллиардов рублей, ресурсный - на шесть процентов и составил 75,5 миллиарда.

- С учетом высокого инвестиционного потенциала региона мы рассчитываем поддержать большое количество перспективных проектов предприятий области. Кроме того, ключевой задачей остается повышение эффективности работы в розничном направлении: мы нацелены быть одним из лидеров банковского рынка Воронежской области, - заключил Владимир Пенин.

Кстати

25 сентября у ВТБ появился собственный виртуальный мобильный оператор - "ВТБ Мобайл". На старте SIM-карты можно получить в Москве, в октябре - в Санкт-Петербурге, в 2020 году - в более 15 регионах страны. Для клиентов предусмотрены голосовые звонки, обмен сообщениями SMS и мобильный интернет на высокой скорости. Сотовый оператор "ВТБ Мобайл" планирует обслуживать своих клиентов на всей территории России и за рубежом. Новый оператор оказывает услуги на базе сети Tele2.

Компетентно

Владимир Пенин, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент:

- На сегодняшний день мы обслуживаем более 8,6 тысячи компаний и свыше 265 тысяч жителей Воронежской области. Стратегическая задача - стать банком первого выбора как для действующих, так и для потенциальных клиентов. Важно не только привлекать новых, но и постоянно заботиться о тех, кто уже обслуживается у нас. Поэтому одним из наших главных приоритетов сегодня является клиентоориентированный подход, постоянное совершенствование качества услуг и повышение комфорта обслуживания.