Трутнев: Строительство судов на верфях ДФО будет субсидироваться

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который находится с инспекцией в Хабаровском крае, сообщил журналистам, что государство поддержит строительство краболовных судов на дальневосточных верфях. Такая мера поможет вывести судостроительную отрасль ДФО из кризиса.

Квоты на вылов краба будут распределяться на аукционах, торги планируют провести уже в конце месяца. Победителям понадобятся краболовы, заказы на которые планируют получить и верфи ДФО, в частности Хабаровский и Амурский судостроительные заводы, Славянский и Находкинский СРЗ. Тем более, правительством страны утверждена стратегия "где ловим, там и строим".

Тем не менее, заказчики - рыбопромысловые компании - должны быть уверены, что суда построят качественно, в срок и по приемлемой рыночной цене.

- Это и есть самое главное препятствие, потому что большая часть верфей краболовные суда никогда не строила. Тут нужно помочь. Я сегодня дал поручение министерству промышленности и минвостокразития найти возможность выделить целевую субсидию каждому судну, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до десяти миллиардов рублей, и мы будем каждое судно сопровождать. Это будет такая преференция, - рассказал Юрий Трутнев.

В то же время он отметил, что судостроительные заводы должны быть готовы к размещению заказов, "потому что нельзя просто скомандовать: постройте здесь!".

Кроме того, полпред сообщил, что власти постараются помочь верфям с подготовкой кадров. Сейчас большинство из них сами готовят нужных специалистов, в связи с чем просят государство профинансировать обучение.

- Я считаю, что это абсолютно правильно поставленный вопрос, и мы постараемся помочь, - сказал Трутнев.

Он также подчеркнул, что сейчас меры поддержки, которые подготовлены правительством РФ по поручению президента России для реализации новых проектов, в судостроительной отрасли не используются вообще.

- Эти меры связаны с административными, таможенными процедурами, налоговыми льготами, со строительством инфраструктуры, - сказал полпред, добавив, что ситуацию нужно менять.