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01.10.2019 11:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трутнев: Строительство судов на верфях ДФО будет субсидироваться

Текст: Юлия Гарднер

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который находится с инспекцией в Хабаровском крае, сообщил журналистам, что государство поддержит строительство краболовных судов на дальневосточных верфях. Такая мера поможет вывести судостроительную отрасль ДФО из кризиса.

Фото: rus-shipping.ru
Получат ли дальневосточные верфи заказ на краболовы

Квоты на вылов краба будут распределяться на аукционах, торги планируют провести уже в конце месяца. Победителям понадобятся краболовы, заказы на которые планируют получить и верфи ДФО, в частности Хабаровский и Амурский судостроительные заводы, Славянский и Находкинский СРЗ. Тем более, правительством страны утверждена стратегия "где ловим, там и строим".

Тем не менее, заказчики - рыбопромысловые компании - должны быть уверены, что суда построят качественно, в срок и по приемлемой рыночной цене.

- Это и есть самое главное препятствие, потому что большая часть верфей краболовные суда никогда не строила. Тут нужно помочь. Я сегодня дал поручение министерству промышленности и минвостокразития найти возможность выделить целевую субсидию каждому судну, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до десяти миллиардов рублей, и мы будем каждое судно сопровождать. Это будет такая преференция, - рассказал Юрий Трутнев.

В то же время он отметил, что судостроительные заводы должны быть готовы к размещению заказов, "потому что нельзя просто скомандовать: постройте здесь!".

Фото: Григорий Иванников/АО "Гидрострой"
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Кроме того, полпред сообщил, что власти постараются помочь верфям с подготовкой кадров. Сейчас большинство из них сами готовят нужных специалистов, в связи с чем просят государство профинансировать обучение.

- Я считаю, что это абсолютно правильно поставленный вопрос, и мы постараемся помочь, - сказал Трутнев.

Он также подчеркнул, что сейчас меры поддержки, которые подготовлены правительством РФ по поручению президента России для реализации новых проектов, в судостроительной отрасли не используются вообще.

- Эти меры связаны с административными, таможенными процедурами, налоговыми льготами, со строительством инфраструктуры, - сказал полпред, добавив, что ситуацию нужно менять.

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