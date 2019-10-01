Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел 2,6 км

Столб пепла высотой до 2,6 километра над уровнем моря выбросил в первый день октября вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир.

Как рассказали "Интерфаксу" специалисты группы KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф протянулся на 10 километров к востоку от исполина. О пеплопадах в населенных пунктах не сообщается.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.