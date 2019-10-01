На Камчатку прибыли два новых погранкорабля

Новые пограничные патрульные корабли "Камчатка" и "Забайкалье" проекта 22120 прибыли в порт Петропавловска-Камчатского. Их построили на верфи в Кронштадте, откуда они проследовали до Мурманска, а затем прибыли в пункт постоянного базирования, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

- Мы ждали этого важного и торжественного события 30 лет. Сегодня, оставив за кормой более 4,5 тысячи миль, вы связали Северным морским путем Мурманск и Петропавловск-Камчатским, - сказал губернатор региона Владимир Илюхин, который вручил флаги края командирам экипажей сторожевых кораблей.

Начальник погрануправления ФСБ России по Восточному арктическому району Роман Толок отметил, что силы в арктическом регионе наращиваются.

- В этом году мы приняли новые объекты береговой инфраструктуры подразделений береговой охраны по всей Камчатке: в Тиличиках, Оссоре, Усть-Хайрюзово, Октябрьском, на Командорах, в Усть-Камчатске, - рассказал он.

Теперь экипажи будут охранять госграницу РФ и защищать от браконьеров водные биологические ресурсы в акваториях Тихого океана, Берингова и Охотского морей. В поход корабли отправятся в середине этого месяца.

Справка "РГ"

Сторожевые корабли проекта 22120 с шифром "Пурга" - это суда береговой охраны ледового класса. Могут работать во льдах толщиной до 60 сантиметров. Радиолокационные приборы способны засечь нарушителей на расстоянии до 40 миль. На борту имеется площадка для вертолета, использование которого обеспечит быстрое задержание нарушителей.