На Итурупе прошла уникальная спасательная операция. Электромеханика с рыболовного траулера "Гиннетон" с подозрением на инсульт бортом санавиации эвакуировали в клинику Сахалина.

На Итуруп мужчину с подозрением на инсульт доставили с траулера на спасательном боте. Там его уже ждали медики. Фото: Сергей Нерсесян

Инцидент произошел еще в субботу. У электромеханика, который находился на рыболовном траулере "Гиннетон", заподозрили инсульт. Капитан судна обратил внимание на замедленную речь у мужчины, давление оказалось повышенным. Об этом он сразу сообщил руководству АО "Гидрострой", которому принадлежит траулер. А оно уже оперативно связалось с врачами. Траулер "Гиннетон" вышел на промысел из бухты Крабовой на Шикотане, но после консультации с врачами по телефону было принято решение идти на Итуруп, в бухту Касатка. Оттуда уже пострадавшего доставили в ЦРБ Курильска.

Как сообщила "Российской газете" помощник генерального директора "АО "Гидрострой" Людмила Шапка, сейчас мужчина находится в сосудистом центре областной больницы. "Ему поставлен диагноз - ишемический инсульт, - подтвердила она.

О том, как проходила спасательная операция "Российской газете" рассказала невролог, член экспедиции "Рубежи России" Анна Трухина: "Было важно не упустить время. Очень оперативно сработала команда рыболовного траулера во главе с молодым капитаном Сергеем Змучиловым. Он быстро понял, что мужчине нужна медицинская помощь и тут же связался с берегом. Спустя два часа после инсульта траулер уже подошел к бухте Касатка, где мы их ждали".

По ее словам, больного доставили лодкой на берег. Там уже его ждала машина скорой помощи с врачом-реаниматологом, неврологом и анастезиологической медсестрой. "Я провела первичный осмотр мужчины, - сообщила "РГ" Анна Трухина. Он был экстренно госпитализирован в Курильскую ЦРБ, где были проведены медицинские манипуляции. А на следующий день мужчину реэвакуировали в специализированное отделение в Южно-Сахалинске. Сейчас ему лучше".