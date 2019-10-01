Новости

Самый богатый человек Бразилии приговорен к восьми годам тюрьмы 01:36
В Сальвадоре полицейских обвинили в убийстве почти 50 человек 01:30
Глава военной разведки Колумбии фальсифицировал фото о ситуации в Венесуэле 01:00
Мадуро: КНДР и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере обороны 00:54
Пушков оценил возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка 00:33
"Ювентус" - "Байер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой 30.09.2019
Руководство "Ахмата" приняло отставку Рашида Рахимова 30.09.2019
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку 30.09.2019
Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии 30.09.2019
МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены 30.09.2019
Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат" 30.09.2019
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закроют сады 30.09.2019
В греческом Нафплионе открылось почетное консульство России 30.09.2019
Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции 30.09.2019
Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей 30.09.2019
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз 30.09.2019
Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М" 30.09.2019
Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду 30.09.2019
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми 30.09.2019
Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре 30.09.2019
"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе 30.09.2019
Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 30.09.2019
У Toyota Camry появился полный привод 30.09.2019
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 30.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 00:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рыбака спасли

На Курилах спасли электромеханика судна с инсультом
Текст: Ольга Бухарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
На Итурупе прошла уникальная спасательная операция. Электромеханика с рыболовного траулера "Гиннетон" с подозрением на инсульт бортом санавиации эвакуировали в клинику Сахалина.
На Итуруп мужчину с подозрением на инсульт доставили с траулера на спасательном боте. Там его уже ждали медики. Фото: Сергей Нерсесян На Итуруп мужчину с подозрением на инсульт доставили с траулера на спасательном боте. Там его уже ждали медики. Фото: Сергей Нерсесян
На Итуруп мужчину с подозрением на инсульт доставили с траулера на спасательном боте. Там его уже ждали медики. Фото: Сергей Нерсесян

Инцидент произошел еще в субботу. У электромеханика, который находился на рыболовном траулере "Гиннетон", заподозрили инсульт. Капитан судна обратил внимание на замедленную речь у мужчины, давление оказалось повышенным. Об этом он сразу сообщил руководству АО "Гидрострой", которому принадлежит траулер. А оно уже оперативно связалось с врачами. Траулер "Гиннетон" вышел на промысел из бухты Крабовой на Шикотане, но после консультации с врачами по телефону было принято решение идти на Итуруп, в бухту Касатка. Оттуда уже пострадавшего доставили в ЦРБ Курильска.

Фото: iStock
Исследование показало, кто особенно подвержен риску возникновения инсульта

Как сообщила "Российской газете" помощник генерального директора "АО "Гидрострой" Людмила Шапка, сейчас мужчина находится в сосудистом центре областной больницы. "Ему поставлен диагноз - ишемический инсульт, - подтвердила она.

О том, как проходила спасательная операция "Российской газете" рассказала невролог, член экспедиции "Рубежи России" Анна Трухина: "Было важно не упустить время. Очень оперативно сработала команда рыболовного траулера во главе с молодым капитаном Сергеем Змучиловым. Он быстро понял, что мужчине нужна медицинская помощь и тут же связался с берегом. Спустя два часа после инсульта траулер уже подошел к бухте Касатка, где мы их ждали".

По ее словам, больного доставили лодкой на берег. Там уже его ждала машина скорой помощи с врачом-реаниматологом, неврологом и анастезиологической медсестрой. "Я провела первичный осмотр мужчины, - сообщила "РГ" Анна Трухина. Он был экстренно госпитализирован в Курильскую ЦРБ, где были проведены медицинские манипуляции. А на следующий день мужчину реэвакуировали в специализированное отделение в Южно-Сахалинске. Сейчас ему лучше".

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
Мария Ласицкене выиграла "золото" чемпионата мира в Дохе
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена