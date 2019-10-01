На плавбазе в Охотском море потушили пожар

Потушен пожар на плавбазе "Петр Житников", начавшийся более недели назад, когда судно находилось в море недалеко от курильского острова Итуруп, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

Сейчас плавбаза готовится к переходу в порт Находка Приморского края, где встанет на ремонт.

Напомним, 23 сентября в консервном цехе судна, принадлежащего приморской компании "Дальморепродукт", загорелась гофротара. Никто не пострадал, но с плавбазы пришлось эвакуировать большую часть экипажа - 361 человека морем отправили на курильский остров Шикотан, затем - на Кунашир, а оттуда самолетами - во Владивосток.

Ликвидацией пожара занималась оставшаяся на борту плавбазы аварийная бригада из 59 человек. Помощь терпящим бедствие оказали экипажи спасательных судов "Преданный", "Атлас", "Сибирский" и рыболовецкого судна "Чемпион".