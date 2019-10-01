На Сахалине открыли новое нефтяное месторождение

Новое месторождение нефти открыли в результате бурения первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке шельфа острова Сахалин, сообщили в пресс-службе НК "Роснефть".

Запасы "черного золота" нового месторождерния, по предварительной оценке, составляют до двух миллионов тонн. И это подтверждает прогноз геологов компании о ресурсном потенциале всего участка в 11 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.

Специальная конструкция поисково-оценочной скважины, предусматривающая бурение двух стволов S-образной траектории, позволила оптимально вскрыть целевые объекты в сложных геологических условиях. Нефтяное насыщение пластов подтвердили геофизические и гидродинамические исследования.

Специалисты компании готовятся к проведению испытаний в эксплуатационной колонне.