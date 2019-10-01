На Сахалине родителям школьников компенсируют затраты на продленку

Выплаты смогут получать одинокие родители, малоимущие и многодетные семьи, родители детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Размер компенсации составит 30 процентов затрат на продленку. На эти цели в региональном бюджете в текущем году предусмотрено более четырех миллионов рублей. Компенсация распространяется только на государственные (муниципальные) образовательные учреждения.

Группы продленного дня, как правило, открывают для младшеклассников, иногда - для учеников средних классов. Программы работы продленки в разных школах имеют много общего. Так, в гимназии N 3 Южно-Сахалинска дети после уроков обедают, гуляют, посещают кружки, готовят домашнее задание, а после шести часов вечера родители их забирают домой. Школа вправе самостоятельно определять размер платы за услугу группы продленного дня, и нередко она определяется затратами на питание. Ответственная за его организацию в школе N6 Наталья Луканенкова назвала сумму 3550 рублей. теперь затраты родителей снизятся еще почти на треть.

Для кого новая мера поддержки актуальна, необходимо обратиться к руководству школы.