На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне

В Тымовской центральной районной больнице Сахалина умерла пятнадцатилетняя девочка из Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.

Следователи установили, что женщина стала наполнять ванну, в которую положила воспитанницу, не проверив предварительно температуру воды. Открыв кран, санитарка ушла в другое помещение за памперсами и пеленкой, и только вернувшись, обратила внимание, что из крана течет горячая вода.

Увидев, что девочка получила ожоги, сотрудница дома-интерната вызвала скорую помощь, девочку отвезли в больницу, где она скончалась.

Судмедэксперт назвал причиной смерти ожоговый шок, как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени.

В отношении невнимательной санитарки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Также следователи оценят действия врачей, оказывавших несовершеннолетней первую медицинскую помощь.