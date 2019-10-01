Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел во вторник из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

В составе отряда флагман ТОФ ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга". Возгравляет поход командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота капитан первого ранга Александр Шварц.

В походе экипажи кораблей будут решать ряд задач. Среди прочих - частные учения и тренировки в море, посещение с деловыми заходами некоторых иностранных портов.

Планируется, что плавание отряда кораблей Тихоокеанского флота продлится три месяца.