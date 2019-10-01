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01.10.2019 22:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Роковой "Максим"

Погорельцы из торгового центра во Владивостоке подсчитывают убытки
Текст: Анна Бондаренко ("Российская газета", Приморье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Неделя после пожара во владивостокском торговом центре "Максим" для предпринимателей-погорельцев выдалась тяжелой. Когда первый шок прошел, стало ясно, что предстоит много бумажной работы: собрать справки для налоговой, провести оценку имущества или доказать, что оно там вообще было, чтобы иметь возможность возместить ущерб через суд.
В "Максиме", одном из старейших торговых центров Владивостока, работали 160 предпринимателей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю В "Максиме", одном из старейших торговых центров Владивостока, работали 160 предпринимателей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю
В "Максиме", одном из старейших торговых центров Владивостока, работали 160 предпринимателей. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

В "Максиме", одном из старейших и популярнейших торговых центров Владивостока, работали около 160 предпринимателей. Все, как в других ТЦ: внизу магазин бытовой техники, затем ювелирка, косметика, выше одежда, обувь, кожгалантерея, детский этаж и, наконец, фут-корт. Именно в одном из кафе, по предварительной версии, начался пожар. Так ли это, предстоит выяснить в ходе проверки.

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Татьяна Горбачева, у которой на четвертом этаже был бутик с детской одеждой, рассказывает, что этот этаж пострадал больше всего. Если первый, второй залиты, а на третьем сохранилось хоть что-то, то четвертый выгорел полностью: "Все в пепел, осталась одна арматура и угольки. Я в этом бизнесе с 1997 года, и такое случилось в первый раз. Сгорело все что было: накануне пожара я занесла в бутик сезонный товар, никаких запасов на складе не осталось", - рассказывает она.

Погорельцы рассчитывают, что им поможет государство. Многие намерены возродить бизнес. Но, по словам приморского Уполномоченного по защите прав предпринимателей Марины Шемилиной, законодательство не предусматривает подобных выплат. Тем не менее аппарат бизнес-омбудсмена и администрация Приморья вместе с АНО "Микрокредитная компания Приморского края" разработали специальный льготный заем для пострадавших. Замдиректора регионального департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Дмитриенко поясняет, что предприниматели смогут получить кредит на сумму от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей по ставке всего 1 процент годовых. На встрече с погорельцами представитель собственников Сергей Арбузов заявил, что "Максим" застрахован, и страховка включает в себя в том числе обязательства перед третьими лицами. "Арендодатель выполнит все обязательства перед арендаторами, прежде всего финансовые, - пообещал Арбузов, отметив, что предприниматели также могут рассчитывать на помощь в восстановлении документов. Также собственники готовы представить пострадавшим предпринимателям площади в аренду на льготных условиях в других торговых центрах.

Кто и чем поможет приморским предпринимателям при восстановлении бизнеса

Но смогут ли, даже при хорошем раскладе, все предприниматели получить компенсацию от владельцев центра, большой вопрос. Как рассказала одна из арендаторов, у нее больше половины товара было ввезено без сопроводительных документов и в обход таможенных пошлин, как для собственного пользования. По ее словам, таких в "Максиме" было под 90 процентов. Такие предприниматели и застраховать свой бизнес не могли. Чаще всего страхуется товарооборот, и товар должен проходить "вбелую". Впрочем, те, кто мог, тоже не страховали. Марина Шемилина видит две основные причины. Во-первых, менталитет: наши люди считают - выплат от страховых компаний все равно не получат. Во-вторых, из-за дороговизны тарифов. Как рассказала "РГ" другая предпринимательница Анна, еще год назад она хотела сделать страховку. "Магазин 60 "квадратов", в год за них нужно было заплатить три миллиона рублей, то есть в месяц - 250 тысяч. Это как еще одну аренду. Для нас такие суммы неподъемны".

В центральной котельной сахалинского Поронайска произошел пожар

Между тем погорельцы хотят понять, как же так получилось, что ТЦ оказался беззащитен перед огнем. По словам начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Приморскому краю Тимофея Рубайло, последняя проверка всего торгового центра проводилась в конце марта 2018 года после пожара в "Зимней вишне". В акте, сделанном по ее итогам, было зафиксировано, что тогда на четвертом этаже здания шла реконструкция. "Фактически, - признает Рубайло, - на этом этаже проверка не состоялась. Правовых оснований для проведения еще одной проверки не было, она была запланирована на декабрь 2019 года", - отметил он, добавив, что приемка центра после реконструкции находилась в компетенции Госстройнадзора.

По предварительным данным МЧС, в помещениях, где вспыхнула первая искра, не было систем пожаротушения, именно поэтому огонь разгорелся так быстро и сильно, что системы пожаротушения в бутиках, расположенных дальше, с ним просто не справились. Не оказалось в здании и противопожарных стен. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас причины пожара ищут специалисты испытательной пожарной лаборатории.

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