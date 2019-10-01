В Благовещенске из-за пожара эвакуировали 75 жителей пятиэтажки

Ночью в центре столицы Амурской области произошел сильный пожар в одном из пятиэтажных домов, где несколько десятилетий располагалось общежитие.

- К моменту приезда пожарных горела бывшая комната вахтера, из-за сильного задымления наши специалисты были вынуждены провести эвакуацию жильцов дома. Эвакуировали 75 человек, в том числе 19 детей, - рассказали "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Очевидцы трагедии утверждают, что некоторые люди в панике прыгали прямо из окон, часть из них получили травмы. Точное число пострадавших не называется.

Огонь повредил входную дверь, закоптил помещения, расположенные на первом этаже здания. По предварительным данным, причиной возгорания стала несправная электропроводка.