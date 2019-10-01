В Бурятии мошенники решили заработать на репутации правительства

Звонки и письма от имени правительства Республики Бурятия с просьбой оказать финансовую поддержку общественно-значимым проектам стали поступать местным предпринимателям.

Им, якобы по поручению главы региона Алексея Цыденова, предлагали помочь в реализации "основных государственных и социальных программ в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы".

В письмах также говорилось: "В рамках данного проекта был объявлен конкурсный отбор компании для реализации поставленной задачей. ООО "Криптос" стала победителем данного конкурса. Компания ООО "Криптос" обязуется до конца 2019 года реализовать постройку новых домов".

Мошенники даже раздобыли форму правительственного бланка. Но обмануть бурятских предпринимателей им не удалось. Те сразу заметили, что информация ложная и сообщили об этом Алексею Цыденову.

"Компания с таким наименованием не зарегистрирована в Улан-Удэ, есть такая компания в Москве, но опять ИНН не соответствует", - отметила в своем обращении одна из получательниц письма.

Другие предприниматели добавили, что телефонные звонки поступали из Воронежа.

В пресс-службе республиканского правительства подтвердили, что никакие подобные просьбы бизнесменам они не отправлялись. И подчеркнули, что все федеральные целевые программы реализуются исключительно за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.