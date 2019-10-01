Новости

Названы три необычных симптома близкого сердечного приступа у женщин 07:10
В Бурятии мошенники решили заработать на репутации правительства 07:03
Индия: США не должны указывать нам по поводу закупки С-400 у России 07:00
Президент Перу объявил о роспуске парламента 06:30
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским 06:07
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел 2,6 км 05:51
Ким Чен Ын поздравил КНР с 70-летием 05:42
На плавбазе в Охотском море потушили пожар 05:41
На Сахалине открыли новое нефтяное месторождение 05:06
Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход 04:58
В Китае обнаружено крупное месторождение нефти 04:51
Финляндия может построить скоростную железную дорогу к РФ 04:44
Мадуро назвал Россию великой державой 04:44
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне 04:36
В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек 04:19
США испугались развития России и Китая в космической сфере 03:34
Депутат Госдумы пригласил эко-активистку Грету Тунберг в Россию 03:33
Сбежавший из тюрьмы житель Китая 17 лет скрывался в пещере 03:19
В Сомали военная авиабаза США подверглась атаке боевиков 02:52
Трамп призвал арестовать конгрессмена Шиффа за измену 02:38
Пентагон: США не будут возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров 02:18
Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США 02:15
"Мисс Украина" не стала давать интервью на украинском языке 02:03
Госдеп введет визовые ограничения в отношении официальных лиц Кубы 01:48
Самый богатый человек Бразилии приговорен к восьми годам тюрьмы 01:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии мошенники решили заработать на репутации правительства

Текст: Дина Непомнящая

Звонки и письма от имени правительства Республики Бурятия с просьбой оказать финансовую поддержку общественно-значимым проектам стали поступать местным предпринимателям.

Им, якобы по поручению главы региона Алексея Цыденова, предлагали помочь в реализации "основных государственных и социальных программ в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы".

В Приамурье мошенники попытались нажиться на паводке

В письмах также говорилось: "В рамках данного проекта был объявлен конкурсный отбор компании для реализации поставленной задачей. ООО "Криптос" стала победителем данного конкурса. Компания ООО "Криптос" обязуется до конца 2019 года реализовать постройку новых домов".

Мошенники даже раздобыли форму правительственного бланка. Но обмануть бурятских предпринимателей им не удалось. Те сразу заметили, что информация ложная и сообщили об этом Алексею Цыденову.

"Компания с таким наименованием не зарегистрирована в Улан-Удэ, есть такая компания в Москве, но опять ИНН не соответствует", - отметила в своем обращении одна из получательниц письма.

Другие предприниматели добавили, что телефонные звонки поступали из Воронежа.

В пресс-службе республиканского правительства подтвердили, что никакие подобные просьбы бизнесменам они не отправлялись. И подчеркнули, что все федеральные целевые программы реализуются исключительно за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
Мария Ласицкене выиграла "золото" чемпионата мира в Дохе
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена