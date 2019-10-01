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01.10.2019 09:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В заповеднике на Камчатке могут застрелить около 500 медведей

Текст: Дина Непомнящая

Камчатские активисты хотят заставить администрацию ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" заняться отстрелом медведей, проживающих на охраняемой территории, чтобы отрегулировать их численность.

"На моей памяти впервые такая ситуация складывается. Общественники аргументируют тем, что медведи несут угрозу человеку", - рассказал ТАСС заместитель директора по охране заповедника Владимир Халманов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Он пояснил, что это мнение ошибочное. Хищники, которые живут в резервате не опасны для людей. Там достаточно рыбы для того, чтобы им прокормиться. Более того, эти звери привыкли к постоянному присутствию людей.

Как отмечает Халманов, активистов поддержали в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира региона. По мнению его специалистов, сейчас максимальная численность медведей на охраняемой территории превышена более чем вдвое. В связи с этим предлагается застрелить около 500 особей. Однако, сотрудники администрации Кроноцкого заповедника с этим утверждением не согласны, поскольку нормативы, на которые ссылается агентство, разработаны для охотничьих угодий.

В Агентстве лесного хозяйства эту ситуацию пока не комментируют. При этом два дня назад на сайте ведомства появилось разъяснение относительно обращений граждан по вопросу бесплатного предоставления разрешений на добычу бурого медведя.

Такие разрешения камчатцам требуются из-за участившихся случаев выхода диких зверей в населенные пункты. В этом году выдано 99 разрешений в районы края на добычу медведей в целях регулирования их численности для групп межведомственного оперативного реагирования. В состав групп входят охотоведы, сотрудники силовых структур и представители местных администраций.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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