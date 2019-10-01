Житель Забайкалья попал в больницу после нападения медведя

На берегу реки Онон, в нескольких километрах от села Токчин Забайкальского края на мужчину напал медведь. Хищник разодрал ему кожу на лице, оставил раны на голове и кисти руки.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, пострадавшего срочно госпитализировали в Дульдургинскую центральную районную больницу. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии хирургического отделения, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В районной администрации добавили, что зверя, напавшего на мужчину, обнаружили возле села и застрелили.

Кстати



Согласно данным краевого минприроды, медведи в последнее время стали чаще выходить к населенным пунктам. 28 сентября хищник зашел в дачный кооператив в пригороде Читы, там его застрелили сотрудники правоохранительных органов.