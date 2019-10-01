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01.10.2019 23:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля "Театральное Приволжье"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Спектакли-победители первого этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут на региональных телеканалах. В число лучших вошли и постановки оренбургских участников проекта - народного студенческого театра "Горицвет" и детского театра музыки и танца "Щелкунчик".
В числе лучших - спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева студенческого театра ОрГМУ "Горицвет". Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области В числе лучших - спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева студенческого театра ОрГМУ "Горицвет". Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В числе лучших - спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева студенческого театра ОрГМУ "Горицвет". Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщило министерство культуры и внешних связей области, в региональном этапе фестиваля приняли участие 483 театральных коллектива, объединяющие около 7000 юных актеров. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тысяч зрителей.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
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С октября стартует второй этап проекта "Театральное Приволжье". Во всех субъектах округа на местных телеканалах пройдет показ спектаклей-победителей.

- На Оренбургском региональном телевидении ежедневно со второго по 30 октября зрители смогут увидеть видеоверсии спектаклей, ставших победителями первого этапа. В течении месяца зрители смогут познакомиться с 28 финалистами, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В числе лучших по результатам народного голосования - народный студенческий театр "Горицвет" и детский коллектив театра музыки и танца "Щелкунчик".

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Так, 10 октября телезрители Оренбуржья смогут посмотреть спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева студенческого театра ОрГМУ "Горицвет".

А 24 октября можно будет увидеть видеоверсию мюзикла "Алые паруса" по мотивам повести Александра Грина, поставленную на сцене детского театра музыки и танца "Щелкунчик".

Кстати

В ноябре состоится народное голосование за лучшие спектакли, актеров и режиссеров в ходе специальной телепрограммы, подводящей итог проекта "Театральное Приволжье". Награждение победителей планируется в декабре.

Культура Театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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