На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля "Театральное Приволжье"

Как сообщило министерство культуры и внешних связей области, в региональном этапе фестиваля приняли участие 483 театральных коллектива, объединяющие около 7000 юных актеров. Конкурсные спектакли посмотрели около 114 тысяч зрителей.
С октября стартует второй этап проекта "Театральное Приволжье". Во всех субъектах округа на местных телеканалах пройдет показ спектаклей-победителей.
- На Оренбургском региональном телевидении ежедневно со второго по 30 октября зрители смогут увидеть видеоверсии спектаклей, ставших победителями первого этапа. В течении месяца зрители смогут познакомиться с 28 финалистами, - уточнили в пресс-службе ведомства.
В числе лучших по результатам народного голосования - народный студенческий театр "Горицвет" и детский коллектив театра музыки и танца "Щелкунчик".
Так, 10 октября телезрители Оренбуржья смогут посмотреть спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева студенческого театра ОрГМУ "Горицвет".
А 24 октября можно будет увидеть видеоверсию мюзикла "Алые паруса" по мотивам повести Александра Грина, поставленную на сцене детского театра музыки и танца "Щелкунчик".
Кстати
В ноябре состоится народное голосование за лучшие спектакли, актеров и режиссеров в ходе специальной телепрограммы, подводящей итог проекта "Театральное Приволжье". Награждение победителей планируется в декабре.