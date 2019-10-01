Оренбуржье вошло в десятку регионов-лидеров по обучению предпенсионеров в рамках нацпроекта "Демография".

Как сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ, глава ведомства Максим Топилин отметил Оренбургскую область в числе регионов, перевыполняющих плановые показатели по переподготовке граждан этой категории.

- Лидеры обучения - Белгородская, Костромская, Псковская области, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Оренбургская, Саратовская области, Алтайский край, Амурская, Ульяновская области. Эти регионы более чем в два раза превысили запланированные показатели по переобучению граждан предпенсионного возраста, - подчеркнул министр.

Следует отметить, что на сегодня в Оренбургской области в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" национального проекта "Демография" на обучение направлено 1 456 предпенсионеров. Это почти в два раза больше, чем было запланировано на 2019 год (798 человек).

Кстати

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, Приволжье лидирует по обучению граждан предпенсионного возраста (при содействии органов службы занятости) среди всех округов. Так, в ПФО заключены договоры с 23 000 граждан предпенсионного возраста (214 процентов от программного показателя). Из них приступили к обучению 17,6 тысяч человек (163 процента от плана).