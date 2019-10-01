Оренбуржье вошло в десятку регионов-лидеров по обучению предпенсионеров

Новости

"Бавария" забила семь голов в ворота "Тоттенхэма" в Лондоне 00:22
"Барселона" - "Интер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
Лингвисты обсудили проблему клеветы и взяток 01.10.2019
В Москве столкнулись два трамвая: есть пострадавшие 01.10.2019
МИД Беларуси приветствовал согласование "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
Что приготовил пресс-тур российским журналистам в Гомельской области 01.10.2019
Глава МИД Германии приветствовал подписание "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
Эквадор выйдет из ОПЕК 01.10.2019
Лидеры ЕАЭС утвердили новое распределение импортных пошлин 01.10.2019
В Грузии признали рекордное падение пассажиропотока из-за разрыва с РФ 01.10.2019
"Локомотив-Кубань" проиграл литовскому "Ритасу" в Еврокубке 01.10.2019
Захарова с иронией отреагировала на создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ 01.10.2019
В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 01.10.2019
ГИБДД Петербурга проверит парковку "Mercedes Боярского" на встречке 01.10.2019
Нурмагомедов проводит спарринги 01.10.2019
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 01.10.2019
В Саратове мужчина и двое детей выпали из окна многоэтажки 01.10.2019
Зеленский сообщил о договоренности развести войска в Луганской области 01.10.2019
ГБУ "Автомобильные дороги" отсудило у организаторов акции в Москве 3,5 млн 01.10.2019
Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым 01.10.2019
Пушков ждет "заметных сдвигов" после подписания "формулы Штайнмайера" 01.10.2019
От 650 рублей в час: Hyundai будет сдавать в аренду автомобили в России 01.10.2019
Цена нефти Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель 01.10.2019
Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву 01.10.2019
Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских" 01.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 23:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оренбуржье вошло в десятку регионов-лидеров по обучению предпенсионеров

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Оренбуржье вошло в десятку регионов-лидеров по обучению предпенсионеров в рамках нацпроекта "Демография".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ, глава ведомства Максим Топилин отметил Оренбургскую область в числе регионов, перевыполняющих плановые показатели по переподготовке граждан этой категории.

В Оренбуржье 1400 предпенсионеров сели за парты

- Лидеры обучения - Белгородская, Костромская, Псковская области, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Оренбургская, Саратовская области, Алтайский край, Амурская, Ульяновская области. Эти регионы более чем в два раза превысили запланированные показатели по переобучению граждан предпенсионного возраста, - подчеркнул министр.

Следует отметить, что на сегодня в Оренбургской области в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" национального проекта "Демография" на обучение направлено 1 456 предпенсионеров. Это почти в два раза больше, чем было запланировано на 2019 год (798 человек).

Кстати

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, Приволжье лидирует по обучению граждан предпенсионного возраста (при содействии органов службы занятости) среди всех округов. Так, в ПФО заключены договоры с 23 000 граждан предпенсионного возраста (214 процентов от программного показателя). Из них приступили к обучению 17,6 тысяч человек (163 процента от плана).

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Автодор" отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей за ущерб от митинга
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В России начали маркировать дорогие лекарства