Самарские ученые создали новый тип лазера

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева совместно с коллегами из самарского филиала ФИАН и университета Эмори (США) разработали и испытали лазер, который, по утверждению авторов, может стать основой глобальной системы противоастероидной защиты Земли. Правда, пока речь идет о компактной установке, которая помещается на обычном столе и генерирует мощности в несколько мегаватт. Сейчас в мире всего пять действующих подобных лазеров - один в Самарском университете, остальные четыре - в крупных научных центрах США.

- Предложенное сочетание технологий позволяет лазеру выдавать непрерывное мощное излучение, - отметил профессор университета Эмори Майкл Хэвен. - Кроме того, активная среда лазера содержит только инертные газы - гелий, неон, аргон, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант установки - в отличие от лазеров на парах щелочных металлов.

В дальнейшем ученые должны определить максимальный предел мощности этого лазера. Как отмечают разработчики, по своим энергетическим свойствам она близка к космическим бластерам, описываемым в фантастических романах, и может быть использована при создании в будущем систем противоастероидной защиты Земли. Конечно, в этом случае речь идет не о компактном, а о крупном лазере, но который работает на том же принципе. Его луч, достигнув астероида, должен испарить часть его вещества, что позволит так изменить траекторию полета, чтобы космическое тело стало безопасным для Земли. Задача, прямо скажем, очень непростая. Ведь надо точно просчитать место "ожога", а также массу испаряемого вещества. Но это дело будущего. А пока дело новому компактному лазеру найдется на Земле, в частности, для связи на дальние расстояния, передачи энергии, обработки материалов и т.д.