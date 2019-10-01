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01.10.2019 20:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

"Бластером" - по астероидам

Самарские ученые создали новый тип лазера
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева совместно с коллегами из самарского филиала ФИАН и университета Эмори (США) разработали и испытали лазер, который, по утверждению авторов, может стать основой глобальной системы противоастероидной защиты Земли. Правда, пока речь идет о компактной установке, которая помещается на обычном столе и генерирует мощности в несколько мегаватт. Сейчас в мире всего пять действующих подобных лазеров - один в Самарском университете, остальные четыре - в крупных научных центрах США.
Испарив часть вещества астероида, луч лазера сделает траекторию полета безопасной для Земли. Фото: ratpack223 / iStock Испарив часть вещества астероида, луч лазера сделает траекторию полета безопасной для Земли. Фото: ratpack223 / iStock
Испарив часть вещества астероида, луч лазера сделает траекторию полета безопасной для Земли. Фото: ratpack223 / iStock

- Предложенное сочетание технологий позволяет лазеру выдавать непрерывное мощное излучение, - отметил профессор университета Эмори Майкл Хэвен. - Кроме того, активная среда лазера содержит только инертные газы - гелий, неон, аргон, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант установки - в отличие от лазеров на парах щелочных металлов.

Фото: Пресс-служба ДВФУ
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В дальнейшем ученые должны определить максимальный предел мощности этого лазера. Как отмечают разработчики, по своим энергетическим свойствам она близка к космическим бластерам, описываемым в фантастических романах, и может быть использована при создании в будущем систем противоастероидной защиты Земли. Конечно, в этом случае речь идет не о компактном, а о крупном лазере, но который работает на том же принципе. Его луч, достигнув астероида, должен испарить часть его вещества, что позволит так изменить траекторию полета, чтобы космическое тело стало безопасным для Земли. Задача, прямо скажем, очень непростая. Ведь надо точно просчитать место "ожога", а также массу испаряемого вещества. Но это дело будущего. А пока дело новому компактному лазеру найдется на Земле, в частности, для связи на дальние расстояния, передачи энергии, обработки материалов и т.д.

Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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