В Нижегородской области выставили на аукцион атомную станцию

Минимущества Нижегородской области выставило на торги здание недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ). Документация по объекту размещена на электронной площадке Российского аукционного дома.

На продажу выставлено восьмиэтажное здание главного корпуса АСТ площадью 13856,4 тысячи квадратных метров. Сейчас там расположены помещения, переданные в аренду для размещения оборудования сотовой связи. Также продается земельный участок под станцией площадью 32,6 тысячи квадратных метров.

Начальная цена лота - 85,226 миллиона рублей, шаг аукциона - 100 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 29 октября, а сами торги назначены на 7 ноября.

Горьковская АСТ строилась в 80-е годы прошлого века в Кстовском районе Нижегородской области, в нескольких километрах от областного центра. Недостроенный объект был законсервирован, с 2004 года его помещения сдавались в аренду.