Новости

На Сахалине уволена смертельно обварившая ребенка санитарка интерната 10:45
Коллектив "Ленкома" попросил назначить новым худруком Марка Варшавера 10:41
В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра 10:40
В Нижегородской области выставили на аукцион атомную станцию 10:38
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке 10:37
"Реактивный" танк Т-80БВМ оснастили системой управления огнем от Т-90 10:33
Nissan представил новую модель в стиле "вечного японского футуризма" 10:29
Влияние мяса на возникновение смертельных болезней опровергнуто 10:26
Видео: Leopard 2 не справился с преодолением возвышенности в Швеции 10:25
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида" 10:20
ЦБ предпишет Сбербанку подключиться к Системе быстрых платежей 10:20
США намерены построить новое здание посольства в Минске 10:16
Роскосмос снизит число запусков "Союза" в 2020 году 10:15
В Перми осудят полицейского, торговавшего личными данными 10:10
Испытания зенитки "Деривация-ПВО" и модуля "Кинжал" завершатся в 2020 году 10:10
В Пекине начались торжества по случаю 70-летия КНР 10:00
Подсчитана экономия за год грузового движения по Крымскому мосту 09:48
СМИ: Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы 09:46
На Камчатку прибыли два новых погранкорабля 09:41
В МИД разочарованы реакцией НАТО на предложение о моратории на РСМД 09:39
В заповеднике на Камчатке могут застрелить около 500 медведей 09:37
Самый доступный кроссовер Toyota пережил обновление 09:35
Исследование: Две трети россиян регулярно пользуются такси 09:30
В Петербурге женщина за рулем каршеринга сбила двух детей 09:23
Видео: Танкисты отработали подводное вождение, форсируя реку на Урале 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 10:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Нижегородской области выставили на аукцион атомную станцию

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Евгений Катышев/wikimedia.org Фото: Евгений Катышев/wikimedia.org
Фото: Евгений Катышев/wikimedia.org

Минимущества Нижегородской области выставило на торги здание недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ). Документация по объекту размещена на электронной площадке Российского аукционного дома.

Фото: maps.google.com
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 миллиарда рублей

На продажу выставлено восьмиэтажное здание главного корпуса АСТ площадью 13856,4 тысячи квадратных метров. Сейчас там расположены помещения, переданные в аренду для размещения оборудования сотовой связи. Также продается земельный участок под станцией площадью 32,6 тысячи квадратных метров.

Начальная цена лота - 85,226 миллиона рублей, шаг аукциона - 100 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 29 октября, а сами торги назначены на 7 ноября.

Горьковская АСТ строилась в 80-е годы прошлого века в Кстовском районе Нижегородской области, в нескольких километрах от областного центра. Недостроенный объект был законсервирован, с 2004 года его помещения сдавались в аренду.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России начали маркировать дорогие лекарства
В МИД разочарованы реакцией НАТО на предложение о моратории на РСМД
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Роскосмос снизит число запусков "Союза" в 2020 году
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу